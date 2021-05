Fog i Helsinge er blot en af de private virksomheder, der er begyndt at opsætte ladestandere til el-biler for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel.

Tager sagen i egen hånd: 'Jeg har i forvejen et hjerte, der banker for det'

Gribskov - 10. maj 2021 kl. 16:09 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Der mangler ladestandere til elbiler i Gribskov Kommune. Især i takt med at flere og flere kører i de miljørigtige biler. Sådan lød kritikken i februar. Nu har to private firmaer gjort noget ved problemet.

Der er således både opsat ladestandere hos trælasten Johannes Fog i Helsinge og hos Kysthusene i Gilleleje.

- Vi ser en stigende efterspørgsel fra gæster og sommerhusejere efter muligheden for at kunne oplade sin elbil. Jeg har også selv kørt elbil i fem-seks år, så jeg har i forvejen et hjerte, der banker for det. Så det var egentlig en meget nem beslutning, siger Allan Bruhn, ejer af Kysthusene, hvor der er blevet opsat to ladestandere, der må bruges af alle elbilister i området.

- Det kører via en app, hvor man bare betaler for det, man lader for, fortætter Allan Bruhn.

Med på den grønne bølge Hos Fog er der ligeledes opsat to ladestandere. Her er det igennem udbyderen Clever.

- Det er for at være med på den grønne bølge. Vi tænker også på miljøet og bæredygtighed i Fog. Fog er ejet af en velgørenhedsfond, så derfor er det naturligt, at vi giver lidt tilbage på den her måde, siger Michael H. Lauridsen, forretningsdirektør i Fog Helsinge.

Det var en borger fra Gilleleje, hybrid-bilejer Peter Bager, der første gang rejste problemstillingen om de manglende ladestandere i Gribskov Kommune. Der er 3x2 standere i kommunen.

Frygter at løbe tør Peter Bager fortalte, at man som elbilejer her i kommunen ofte kæmpede 'en evig kamp' for at finde en ledig. Fordi der ikke er tidsbegrænset parkering ved ladestanderne, oplevede han, at folk ofte blev holdende i lang tid efter, deres bil var færdigopladet.

- Har man en ren elbil, er det, man frygter mest, at man kører tør. Jeg mødte én i Helsinge for nylig, der var helt fortvivlet. Han havde tre kilometer tilbage på sit batteri. Og der var ingen lader ledig. Jeg flyttede min bil og gav ham plads. Men ellers havde han været på den, sagde Peter Bager.

Efterfølgende har man fra politisk side sat ladestanderne på dagsordenen. Udfordringerne var senest oppe i udvalget for udvikling, by og land i midten af marts.

Stort politisk fokus En af de store udfordringer er, at man som kommune ikke bare kan sætte ladestandere op eller investere i dem. Derfor er man afhængige af, at private udbydere eller virksomheder som Johannes Fog og Kysthusene selv sætter nogen op.

Ifølge udvalgsformand Pernille Søndergaard er det et område, man fra politisk side har enormt stort fokus på, hvad man kan gøre for at understøtte virksomhedernes muligheder.

- Det er her, fremtiden ligger. Derfor skal vi som kommune se, hvordan vi understøtter området bedst muligt. Så det er en dagsorden, vi alle er meget optagede af og følger tæt. siger hun og fortæller, at borgmester Anders Gerner Frost ligeledes har sendt et brev til klima-, energi og forsyningsministeren om manglen på el-ladestandere.

