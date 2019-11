Se billedserie John Kofoed Larsen - giver den kollektive trafik en ny hyldestsang, denne gang i bluesrytme. Foto fra CD-cover: Karen Myron Jeppesen.

Tag toget til Bluesville

Gribskov - 21. november 2019 Af Karl Erik Frederiksen

For nogle år siden forsøgte de handlende i Tisvilde og Tisvildeleje at tiltrække kunder og besøgende ved juletid ved at kalde deres by for Nissevilde. Om det gav resultat er ikke relevant nu, hvor de besøgende skal til at øve sig på at kalde byen for Bluesville - udtalt på amerikansk med tryk på næstsidste stavelse.

Anledningen er, at byens trubadur og komponist John Kofoed Larsen nu udgiver et nyt album med hyldester, sange og opsange til den egn, som han elsker, og hvor han føler sig allermest hjemme.

CD'en hedder Bluesvild, og den indeholder 14 nye sange om emner, der kan og optage folk, når de forstår at forbinde bynavne som Tisvilde, Tisvildeleje, Tibirke og Vejby med andet end en endeløs debat om Musik i Lejet.

Fælles for sangene og et enkelt instrumentalnummer er, at de alle er skrevet som blueskompositioner, og at det band, som John Kofoed Larsen har samlet til lejligheden, alle kan betegnes som habile og erfare bluesmusikere. Selv kalder han stilen for countryblues.

- Det meste er med danske tekster, hvad der måske er lidt usædvanligt for bluesgenren, men for mig er blues

en måde at udtrykke sine følelser og tanker om livet på - på godt og ondt, og det gøres nu bedst på

ens eget sprog.

- En enkel blå tone kan være nok til, at vi mødes et sted, hvor vi ikke behøver nogle ord til at forklare det. Blues har altid stået mig nær, og jeg er utrolig glad for at det er lykkedes at få samlet nogle dygtige musikere til at være med, siger John Kofoed Larsen.

Releasepartyet holdes af arrangørgruppen Tisvilde Bluesmafia i Tisvilde Bio lørdag 30. november klokken 15:00-17:00.

Her vil gruppen spille nogle af CD'ens numre. De øvrige musikere er guitaristen Bjarne Madsen, trommeslageren Morten Hæsum, bassisten Tomas Raae og mundharpespilleren Lars Ringgaard. Desuden medvirker Erik og Kisten Jensen samt Lobber Koch som korsangere.

CD'en er den syvende, som John Kofoed Larsen udgiver med egne tekster og arrangementer, siden han i 1999 udsendte den snart legendariske Åh Tisvildeleje med tilhørende sang- og nodehefte. Med den ny CD følger der ikke noget hefte. Til gengæld er teksterne og musikken så medrivende, at de fleste hurtigt kan synge og vrikke med på numrene.

Tag for eksempel en sang om et af sommerens fænomener, de mange sorte spor, som kommer på asfalten gennem Vejby, når hundredvis af store amerikanerbiler har for vane at køre gennem byen for at brænde dæk af. På Bluesvild er det ikke amerikanere, men en af plejecenteret Trongårdens beboere ved navn Arly, som laver sporene på sin Harley:

I en lille by på landet, med kirke og gadekær:: der' en atmosfære, fuld af gummi og tjære..

På Trongården, går Harly til daglig rundt med stok:: men når mørket falder på, så går Harly amok.

Han brænder dæk af

ved landsbyens gadekær::

hjulspor på vejen,

Harly har været her....

- En anden sang handler om den rundkørsel, som kommunen brugte masser af penge på at få konsulenter til at anbefale ved Holløse, men som politikerne hele tiden udskyder, fordi de hellere vil male striber og prøve noget andet, siger John Kofoed.

Blandt de andre numre er også en sang om men af byens kendte kvinder, som nu er død, men som alle vil huske for sit flid.

- Hun var en ægte proletar med hjertet på rette sted, og fortjener en sang, siger John Kofoed Larsen.

På Åh Tisvildeleje blev den kollektive trafik hyldet med sangen »Tag med Gribskovbanen - det er den helt rette vej«. På den ny CD er der en ny hyldest i bluesrytme. Den hedder The Long Yellow Train og er CD'ens eneste nummer skrevet på engelsk. At tage toget er stadig den letteste måde at komme til Bluesville, hvis man vil undgå farlige situationer i det trafikkryds, som endnu ikke har fået en rundkørsel.

Billetter til releasekoncerten kan bestilles på best@os.dk eller telefon 3053 5008.