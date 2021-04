Borgmester Anders Gerner Frost er blevet ambassadør i projekt, der skal få borgerne i Gribskov til at bevæge sig mere. Foto: Joachim Secher, DGI Nordsjælland

Tag på tur med borgmesteren

Hvad med at gå rundt i Helsinge med borgmester Anders Gerner Frost som gå-vært. Det har du nu mulighed for.

"Kender du Helsinge? Hvis ikke - har du den 28/4. kl. 13.00 mulighed for sammen med mange andre at blive guidet rundt på en cirka fem kliometer gåtur, der starter fra vandkunsten foran indgangen til Gribskov Rådhus," skriver foreningen "Gribskov går sammen" i en pressemeddelelse.

Borgmester Anders Gerner Frost er ambassadør for 'Gribskov går sammen', og han vil på denne specielle tur tage dig rundt i Helsinge by i samarbejde med Ældresagens stavgangshold.

"Helsinge var i mange år en lille by koncentreret om få gader, men byen har udviklet sig i ryk, nye boligområder opstod gennem årene rundt om den gamle bykerne, for Helsinge har en attraktiv beliggenhed tæt på natur og ikke for langt fra hovedstaden," skrive "Gribskov går sammen".