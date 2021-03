Tag på påskeløb i Græsted

Påsken nærmer sig med mange gode fri-og helligdage. Måske kan I ikke fejre den som I plejer eller er I løbet tør for gode aktiviteter med familien? I hvert fald har BLIK-Græsted Bibliotek et forslag til en gåtur i påskens tegn.

Det er en tur rundt om Græsted med 17 poster, hvor deltagerne skal gætte spørgsmål om påsken og andet. På posterne samler man bogstaver, som kan danne et ord.

Vær opmærksom på, at appen skal være åben under hele gåturen, så det er en god ide, at lade sin telefon helt op, inden man begiver sig ud på ruten.