Tag på gåtur i mørket i Valby Hegn

Det er sjældent, man går tur i skoven, når det er mørkt. men nu har du muligheden for at prøve det.

"Lydene kommer til at dominere turen. Noget pusler i skovbunden. En gren knækker bag dig. Hvad var det? En ugle tuder i det fjerne. Et vindpust bringer kølighed til din kind. Oplevelser som ikke virker så stærke, når synet er med os. Flere af skovens dyr har holdt sig skjult i løbet af dagen. De kommer frem nu for at spise og jage. Flagermusene, rådyret, ræven og flere af de små dyr, der ikke tåler udtørring eller går på jagt. Vi har en natbingoplade og forhåbentlig en god oplevelse parat til dig, så du og din familie kan tage ud på opdagelse i mørket," skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.