Sådan ser det ud, når lysposer sættes op for at mindes og give håb. Foto: Stafet for Livet.

Artiklen: Tænd et lys for dine kære ved Gadekæret

Tænd et lys for dine kære ved Gadekæret

Årets udgave af Stafet for Livet i Ramløse er i år en virtuel af slagsen. Men også i den virkelige verden kan man være med til at støtte og bakke op om Stafet for Livet, som samler ind til Kræftens Bekæmpelse.

I Helsinge har både Troldeæsken og Ilse Lykke lysposer til salg, som man kan købe og tage med til Gadekæret den 12. juni mellem 21.30 og 22.30, hvor lysposerne vil blive tændt. Et arrangement, som et af de hold, der normalt deltager i Stafet for Livet, Positive Os, og Helsinge Powerbank står bag.