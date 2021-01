- Et partiprogram skal være født ud af borgernes interesser og ikke ud af et politisk seminar et eller andet sted, siger Peter Agerbo, der er en blandt 17 andre, der siden Lars Løkkes farvel har meldt sig ud af Venstre i Gribskov. Pressefoto.

Tabte valget: Langer nu ud efter partiledelse

Gribskov - 15. januar 2021 kl. 15:45 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

For bare tre måneder siden kæmpede han for at blive Venstres bud på den næste borgmester i Gribskov. Men i politik kan tingene gå hurtigt. Det mange-årige Venstre-medlem, Peter Agerbo, har nu valgt at melde sig ud af partiet.

Dels fordi han er uenig i flere af de beslutninger, der det seneste år er blevet truffet i Venstres forretningsudvalg i sagerne med Lars Løkke og Inger Støjberg. Men også fordi han mener, at den lokale ledelse af partiet har udvist, hvad han kalder for magtfuldkommenhed.

- Jeg har i partiets lokale organisation oplevet en magtfuldkommenhed, som heller ikke harmonerer med mit syn på at understøtte demokrati og ordentlighed, skriver han på sin Facebook-side.

Tabte internt valg Peter Agerbo har i mange år været webmaster hos Venstre i Gribskov og været en del af partiets lokale forretningsudvalg. Med en lidt tilbagetrukket rolle i partiet var mange derfor også overrasket, da Peter Agerbo sidste år bekendtgjorde, at han mente, at han var den rette til at efterfølge Kim Valentin som partiets næste spidskandidat.

Ved det interne Venstre-valg i februar var han en af fire kandidater. Valget foregik gennem tre forskellige runder. Efter hver runde blev den kandidat med færrest stemmer siet fra. I anden valgrunde røg Peter Agerbo, mens Natasha Stenbo Enetoft og den senere vinder Bent Hansen gik videre til den endelige afstemning.

Efter valget var Peter Agerbo dog langt fra tilfreds med den måde, Venstres ledelse havde grebet valget an på. Han krævede derfor omvalg. Peter Agerbo mente, at der var afgivet stemmer fra flere Venstre-medlemmer, der ikke var stemmeberettigede.

For at have ret til at stemme skal man have meldt sig ind i partiet og betalt sit kontingent senest en uge før generalforsamlingen.

- Jeg var webredaktør og sendte nyhedsbreve og mails ud til medlemmer. Der kunne jeg følge med i, hvornår folk meldte sig ind. Det skal man gøre en uge før generalforsamlingen for at have stemmeret. Der kunne jeg se, at der var syv-otte personer, der havde meldt sig ind efter karenstiden. Det orienterede jeg formanden om, så det regnede jeg med, at han havde fuldstændig styr på.

'Det dur ikke' - Normalt når vi møder op på generalforsamlingen, bliver vi krydset af på medlemslisten, når vi kommer, og så får man en stemmeseddel udleveret. Det var ikke tilfældet. Ingen blev tjekket i indgangen. Alle fik lov til at komme ind, og stemmesedlerne var omdelt på bordene. Det dur ikke.

- Da jeg ryger ud efter anden valgrunde, kommer der en fra partiet ned og siger, 'det var satans. Der var kun én stemmes forskel mellem mig og Natasha'. Jeg kan se, at nogen af dem, som jeg har skrevet til formanden om, fordi de ikke har stemmeret, er mødt op, og hvis de har fået lov til at stemme, kan det godt være den ene stemme, der havde gjort, at jeg var gået videre til næste runde, og så er sandsynligheden for, at jeg kunne være blevet valgt til spidskandidat, til stede.

- Det skrev jeg til formanden, og at jeg synes, valget burde gå om. Dels er vi ikke blevet krydset af i indgangen, og dels har vi ikke fået udleveret stemmesedler. Det synes formanden ikke. Han synes, det er foregået demokratisk, og jeg flue-kneppede bare, siger han og fortæller, at hans anmodning om et omvalg blev afvist.

Men da Peter Agerbo holdt fast sit krav om et omvalg, giver ledelsen i Venstre sig til sidst. Men det er ikke med deres gode vilje. Den nyvalgte lokalformand, Christina Lund, kalder det for spild af tid, fordi Bent Hansen havde vundet en komfortabel sejr.

Tumultarisk møde Peter Agerbo mener dog, at diskussionen om et omvalg handler om principper.

- Hele generalforsamlingen var meget tumultarisk, og Venstre er et lov og orden-parti, hvor tingene skal være i orden. Og i det øjeblik, man kan sætte den mindste finger på noget, er vi nødt til at undersøge det. Da lokalforeningen henvendte sig til landsforeningen, var der heller ikke nogen tvivl. I det øjeblik, der ikke havde været styr på sagerne, skulle valget gå om, sagde de.

I oktober var Venstres medlemmer derfor igen samlet til et ny spidskandidatsvalg. Her røg Peter Agerbo igen ud efter anden valgrunde, mens Bent Hansen klart vandt.

Nogle vil nok tænke, at du kommer med din kritik, fordi du har tabt og er en dårlig taber. Er du det?

- Det er ikke nogen skam ikke at blive valgt, hvis ikke man er ønsket. Jeg har før stillet mig op og har sagt, at jeg mener, at vi skal i én retning, men så har flertallet, ment noget andet. Det har været fint. Jeg kan godt tåle at få at vide, at det jeg står for ikke er populært.

- Men det er ikke i orden at tabe et valg på et grundlag, der ikke er i orden. Jeg tror, jeg er populær i hele kommunen, og jeg tror, jeg ville blive en god borgmester, der kan gøre noget godt for kommunen. Ellers havde jeg ikke stillet op.

- Samtidig føler jeg, at der efter min insisteren på et omvalg, sker en udelukkelse af mig. Den nye bestyrelse besluttede blandt andet, at jeg ikke måtte deltage i bestyrelsesmøderne, i byrådsgruppemøderne før byrådsmøder, og at jeg ikke måtte lave udvalgsarbejde i partiet, som jeg ellers har gjort i 12 år. Deres begrundelse er, at det ville give mig en fordel i forhold til de andre kandidater. Det, selvom jeg op til det første spidskandidatvalg deltog i møderne og i udvalgsarbejdet.

- Jeg har sagt nogle ting højt, som de helst havde været foruden, og derfor har bestyrelsen måske ment, at jeg ikke passer ind. Man har hele tiden forsøgt at få mig til at trække min anmodning om et omvalg tilbage i stedet for at erkende, at man havde lavet en fejl. Man er ikke ordentlige i det, man gør. Især ikke hos den tidligere formand og kandidatudvalget.

Peter Agerbo mener, at hele processen op til valget om en ny spidskandidat samtidig også er et symptom på det, han mener har kendetegnet Venstre i Gribskov, efter Bjarne Pedersen trak sig som lokalformand i 2019.

- I bestyrelsen og i kandidatudvalget har man f.eks. på intet tidspunkt spurgt ind til mine mærkesager. Man har ikke været interesseret i, hvad det er, jeg gerne vil som spidskandidat.

Mangler nysgerrighed - Jeg har savnet en nysgerrighed. Især de seneste par år. Der kan jeg godt lide, hvad Anders Gerner Frost har gjort med at tage rundt i kommunen og holde dialogmøder med borgerne. Et partiprogram skal være født ud af borgernes interesser og ikke ud af et politisk seminar et eller andet sted. Der synes jeg, vi har manglet noget i Venstre, siger han.

Ugeposten har givet Christina Lund mulighed for at svare på kritikken fra Peter Agerbo. I en sms skriver hun:

- Jeg er altid ærgerlig, når et medlem vælger at melde sig ud. At Peter føler, at han har mødt en 'magtfuldkommenhed', kan jeg ikke genkende, men han er - og har altid været - velkommen til at kontakte mig direkte, såfremt han ønsker noget drøftet.

