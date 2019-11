Rideklubben er lukket på grund af konkurs, men klubbens cirka 300 elever kan fortsætte med at gå til ridning hos gårdens ejer. foto: Karl Erik Frederiksen

Tabt retssag om løn til ansat lukkede rideklub

Det er en tabt retssag om løn og ansættelsesbevis for en ansat, der er skyld i, at Gribskov Rideklub ikke kunne betale husleje og derfor måtte lukke, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag:

En langvarig tvist om aflønning af en staldmedarbejder er skyld i, at Gribskov Rideklub nu lukker. Opløsningen af klubben, der i mange år har boet til leje på gården Præstevejen 60 i Græsted, skulle være sket på en ekstraordinær generalforsamling i weekenden, men bestyrelsen valgt at aflyse den, fordi klubben nu er erklæret ved skifteretten i Helsingør, fremgår det af et opslag til medlemmerne på klubbens hjemmeside.

Af meddelelsen til medlemmerne fremgår det, at konkursbegæringen er indsendt af fagforbundet 3F på vegne af en staldmedarbejder, som var ansat i klubben. Medarbejderen og fagforbundet mente, at rideklubben skyldte den ansatte 60.000 kroner i løn, ligesom 3F forsøgte at forhandle sig frem til en godtgørelse på 20.000 kroner, fordi rideklubben ikke havde ønsket at give medarbejderen et ansættelsesbevis.

Tvisten endte i retten. I første omgang tabte 3F og medarbejderen sagen ved byretten i Helsingør, men de ankede kendelsen til landsretten, som nåede frem til den modsate afgørelse af byretten.

Østre Landsret dømte i september rideklubben til ikke alene at betale de 60.000 kroner, som staldmedarbejderen havde til gode samt de 20.000 kroner for det manglende ansættelsesbevis, men også fagforbundets advokatomkostninger. På den måde endte kravet om udbetaling manglende løn og en godtgørelse for manglende ansættelsesbevis på et samlet beløb på 164.000kroner, som klubben ikke har været i stand til at udrede. Klubben har ikke selv haft udgifter til advokat, fordi den havde en aftale med en advokat, som kørte sagen for klubben con amore, fremgår det af meddelelsen.

Dommen i Østre Landsret er dermed årsagen til, at klubben ikke har kunnet betale husleje til ejeren af Præstevej 60, John Nielsen, som derfor har opsagt klubben.

Klubbens bestyrelse har kontaktet Dansk Rideklub for at få at vide, hvordan klubben kan opløses, fordi der i klubbens vedtægter ikke står noget om opløsning i tilfælde af konkurs. Svaret fra Dansk Rideforbund er, at klubben kan opløses, hvis boets kurator meddeleler rideforbundet, at klubben er erklæret konkurs.

På hjemmesidens opslag får medlemmerne at vide, at gårdens ejer tilbyder opstaldning af heste på privat basis i de nuværende stalde, samt at han fortsætter rideskolens aktiviteter i eget regi sammen med handicapridning og ridefysioterapi.

Eventuelle økonomiske krav mod klubben skal rettes til boets kurator advokat Rasmus Riisbro fra Lind Advokataktieselskab i København, fremgår det.

- Bestyrelsen er rigtig ærgerlig over den opståede situation. Vi har kæmpet - og kan nu glæde os over, at John Nielsen har modet og overskuddet til at skabe et ridecenter, slutter bestyrelsens meddelelse til medlemmerne.