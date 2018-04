Foto: THOK

Send til din ven. X Artiklen: THOK på andenplads efter første runde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

THOK på andenplads efter første runde

Gribskov - 09. april 2018 kl. 15:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Orienteringsklubben Tisvilde Hegn Orienteringsklub, THOK, er på andenpladsen efter første runde af 1. division øst i COWI Ligaen, der er Danmarksturneringen for klubhold i orientering. Klubben besejrede Søllerød OK og Allerød OK, men tabte til FIF Hillerød. Løbet foregik i Teglstrup Hegn ved Helsingør.

Cifrene blev således 135 - 126 over Søllerød OK, 145 - 100 over Allerød OK og 113 - 146 mod FIF Hillerød. For THOK deltog 70 løbere fordelt på 17 baner opdelt efter køn, alder og rutine.

Klubbens løbere hentede fire førstepladser og fire andenpladser. Førstepladserne blev vundet af Emil Øbro, Keld Johnsen, Inger Kirkegaard og Christina Lyng Andersen.

Andenpladserne blev løbet hjem af Carl Emil Schøier Kovsted, Jesper David Jensen, Tim Falck Weber og Tobias Olloz. Der var mange andre fine præstationer, som bidrog til matchresultaterne.

De fire klubber mødes igen den 16. september i Boserup Skov ved Roskilde. Den samlede vinder er Sjællandsmester for klubhold. Både Sjællandsmesteren og den samlede nummer to kvalificerer sig til DM-finalen for klubhold, der afvikles den 7. oktober i Store Hareskov ved Værløse.

Her er modstanderne de to bedste klubber fra både 1. division nord og 1. division syd.