Se billedserie Freja Eriksen fra Ejlstrup udgiver sit første fuldlængde album på fredag.

Syngende læge klar med album - uden kærlighedssange

Gribskov - 07. november 2020 kl. 11:04 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

På coveret til Freja Eriksens album "It's time for a sustainable world" står sangerinden med en blomst i hånden foran en jordklode. Man fornemmer, at det ikke er de klassiske temaer som kærlighed, der fylder mest i Freja Eriksens tekstunivers, og det er da også det første, hun nævner, da vi indleder interviewet om hendes kommende album, der udkommer på fredag 6. november.

- Sangene har været undervejs i virkelig mange år. Det ene nummer er jeg nærmest begyndt på, da jeg var 15 år. De er udvalgt efter temaet for albummet. Man kan sige, at jeg altid har været inspireret af at skrive om nogle lidt andre ting, end det, sangtekster normalt handler om. Jeg har ikke skrevet en eneste traditionel kærlighedssang i mit liv, tror jeg. Det handler om min rejse mod at være den bedste version af mig selv, siger Freja Eriksen.

Albummets titel henviser til, at vi alle har en vigtig rolle at spille her på jorden.

- Jeg har nok en tendens til at mærke resten af verden tydeligt. Vi skal sørge for, at vi har et godt liv og trives med det, vi laver - og derudover gøre, hvad vi kan for at bidrage til vores planet, vores fællesskab og hinanden. Jeg ser det meget sådan, at vi er en del af en fælles organisme, siger hun.

Freja Eriksen er uddannet læge og er nu i gang med en specialuddannelse i klinisk biokemi. Og hun bruger termer fra biologiens verden, når hun skal forklare omdrejningspunktet i både hendes sangtekster - det fælles ansvar for jorden, som også kræver, at vi hver i sær har det godt.

- I virkeligheden har jeg altid tænkt, at alting hænger sammen. Da vi på studiet lærte om kroppen og cellerne var jeg dybt fascineret af, hvad kroppen kan og gør hver dag.

- Jeg ved fra mit erhverv, at organismer kun fungerer, når deres celler lever i samhørighed med hinanden. For eksempel er vores krop opbygget af organer, der igen er opbygget af celler, og som celler kan vi være med til at skabe sundhed i det organ, vi er en del af, hvad end det er i vores familie, vennekreds, på vores arbejdsplads eller som mennesker på jorden. Samtidig kan vi kun bidrage optimalt, hvis vi trives som individer, siger Freja Eriksen.

Folk-pop musik

Albummet er ikke den første udgivelse fra Freja Eriksens hånd. Hun har tidligere udgivet en EP i 2008 under medicinstudiet. Og fra 1998-2004 medvirkede hun i forskellige musicals og har blandt andet optrådt på Det Kongelige Teater og Århus Teater.

- Lige nu fylder musikken virkelig meget igen. Så det er en balancegang at få det hele til at fungere. Men det føles ikke, som om jeg har et valg, når det kommer til at lave musik, siger hun.

Alle numrene på den nye plade er folk-pop med et keltisk præg, der skal skaber associationer til en vild og utæmmet natur. På releasedagen, fredag den 6. november kl. 20, afholder Freja Eriksen online releasekoncert på de sociale medier. Følg med her: www.facebook.com/frejaeriksen

Freja Eriksen har boet i Ejlstrup de seneste to år. Hun kommer oprindeligt fra Århus.