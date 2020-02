Sygeplejen har forbedret sig

Gribskov Kommunes sygepleje får topkarakter i nyt tilsyn. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Gribskov - 11. februar 2020 kl. 19:59 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed har i januar fulgt op på et påbud til Gribskovs hjemmesygepleje fra august, og denne gang var der styr på tingene, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Siden et påbud om at stramme op på journalføringen, er det gået den rigtige vej for Gribskov Kommunes sygepleje. Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer i en tilsynsrapport fra et tilsyn i 22. januar, at der ikke længere er nogen risiko for patientsikkerheden og giver topkarakter.

- Det er så flot gået af alle. Vi glæder os rigtig meget over, at det er lykkes at få skabt en kommunal sygepleje, som efter så forholdsvis kort tid formår at få så flot en vurdering. Det har krævet en stor indsats fra både ledelse og medarbejdere at hjemtage sygeplejen, siger formand for udvalget Ældre, Social og Sundhed, Birgit Roswall (V).

Ved styrelsens besøg blev journalføringen, medicinhåndteringen og patienternes retsstilling undersøgt, og der blev ikke fundet nogen fejl overhovedet. »Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden« lyder det i rapporten.

Besøget den 22. januar 2020 var en opfølgning på det påbud, som styrelsen gav sygeplejen på baggrund af et tilsyn 13. august 2019. Her var der som nævnt ikke godt nok styr på journalføringen. Birgit Roswall vurderer, at de efterfølgende tiltag har båret frugt.

- Siden tilsynet i august, har sygeplejen gennemgået alle journaler, og medarbejderne har fået kompetenceudvikling. Nu handler det om at holde fast i de gode rutiner fremadrettet, siger hun.

Gribskov Kommune hjemtog sygeplejen 1. maj 2018.