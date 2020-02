Allerede nu tyder det på, at budgettet for hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune bliver overskredet i 2020. Foto: Allan Nørregaard.

Send til din ven. X Artiklen: Sygepleje styrer mod overforbrug Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygepleje styrer mod overforbrug

Gribskov - 18. februar 2020 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sygeplejens udgifter forventes ikke at kunne nå det niveau, som budgettet for Gribskov Kommune angiver i 2020. En handleplan skal ellers sikre, at der bruges færre penge på hjemmesygeplejen, men det er ikke muligt at undgå et overforbrug i 2020 på 7,7 millioner kroner. Sådan ser en foreløbig status ud, som Udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal tage stilling til på et møde i dag.

Et øget samarbejde mellem hjemmepleje, som kommunen overtog i december 2019, og hjemmesygepleje, er et af de initiativer, som skal sænke udgifterne.

- Budgetopfølgningen viser, at der er udfordringer. Noget skal gøres, selvom vi allerede har lavet nogle tiltag efter vi overtog hjemmesygeplejen i 2018, for at dæmme op for overskridelserne af budgettet. Nu lægges der op til, at hjemmeplejen og hjemmesygeplejen får mere synergieffekt, siger formand for udvalget, Birgit Roswall.

Konkret er der blandt andet lagt op til at alle sosu-assistenter overføres til hjemmeplejen.

- Vi er ikke i stand til at lave flere besparelser på det her område. Det, der ligger i handleplanen, er ikke besparelser som sådan, men en omlægning af den måde, ydelserne skal leveres på. Men når noget gøres anderledes, vil det sommetider opleves som en forringelse, selvom det ikke er tilfældet. Det kan ikke undgås, at borgerne bliver påvirket af det, mener udvalgsformanden.

Hun håber, det kan gøre en forskel, at man både kan tænke i synergi mellem hjemmepleje og hjemmesygepleje - og at der er kommet flere plejehjemspladser i kraft af friplejehjemmet Bavne Ager, der stod færdigt i september.

- Hvis en af årsagerne til merforbruget er, at vi ikke hidtil har kunnet samtænke hjemmepleje og hjemmesygepleje, og at vi har leveret sygepleje til borgere, som har fået plejehjemsplads nu, så spiller det hele måske bedre sammen nu. Så derfor er vi nødt til at sige, at nu skal vi lige trække vejret og se, hvordan det kommer til at fungere med de nye vilkår og handleplanen. Vi er nødt til at have tillid til og tro på, at det kan lade sig gøre, siger Birgit Roswall.

Siden kommunen overtog hjemmesygeplejen fra Attendo i 2018 har der været problemer med at styre udgifterne. Sygeplejens forbrug i 2019 var dermed i alt på 49,5 millioner kroner, mens der i budgettet for 2020 er afsat 34,8 millioner kroner. Baseret på udgifterne til sygeplejen i sidste kvartal 2019, den øgede pris på videredelegerede ydelser og med igangsættelse af handleplanens aktiviteter forventes et samlet resultat i 2020 at ligge anslået på 42,5 millioner kroner, lyder det fra administrationen. Handleplanen forventes at bidrage med 7 millioner kroner i besparelse i år og 12-14 millioner kroner, når den er fuldt implementeret.