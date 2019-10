Kantpæle er blevet godt og grundigt ødelagt efter en græsslåning. Privatfoto

Svineri: Entreprenør har splittet kantpæle til atomer

Gribskov - 22. oktober 2019 kl. 15:27

Der er langt fra tale om, at der har været et tidligt og meget spredt snefald i Gribskov, selvom græsrabatter langs landevejene mange steder er pletvist dækket af et hvidt lag.

Adskillige kantpæle er nemlig mange steder i kommunen blevet strimlet til plastikkonfetti, som nu ligger og flyder. Det er sket efter at have været i nærkontakt med en stor græsslåmaskine, ført af en entreprenør, der står for at slå græsset, og som på forunderlig vis er lykkedes med at molestere kantpæl efter kantpæl.

Entreprenøren har derfor været indkaldt til en alvorssnak med kommunen, hvor det blandt andet skulle vurderes, om kontrakten var misligholdt.

- Det er selvfølgelig på ingen måde i orden. Vi skal have en entreprenør, der udfører arbejdet efter det, som er indgået i kontrakten, og den indeholder ikke splittede kantpæle og plastikaffald i vores natur, siger Pernille Søndergaard, udvalgsformand for Udvikling, By og Land.

Skal selv rydde op

Konklusionen på mødet er, at entreprenøren skal sætte græsslåningen i bero. Han skal i stedet ud at samle de ødelagte kantpæle op.

- Det er aftalt, at han nu stopper med at klippe græsrabatter. Han er blevet sendt tilbage til alle de steder, han har kørt, og der sørger han for at rydde op, I fremtiden, når han klipper, vil han være mere omstændig, siger Pernille Søndergaard.

Entreprenøren kan desuden se frem til at modtage et erstatningskrav fra kommunen, når de har overblik over, hvor mange kantpæle, der er ødelagt.

Det hvide plastikaffald efter den mislykkede græsslåning er blevet set på landeveje fra både Gilleleje, Dronningmølle, Helsinge og mindre byer i kommunen.

En tomandsopgave

Ifølge Pernille Søndergaard har entreprenøren til kommunens administration forklaret, at han har en maskine, der kan klippe rundt om kantpæle.

Tidligere var det ellers en tomandsopgave, hvor en mand steg ud og løftede kantpælene op, så der kunne slås omkring dem.

- Som kunde i butikken er jeg ligeglad, hvordan han gør det, men hvis man ikke kan finde ud af at styre den maskine, så må han gå tilbage til den gamle metode, siger udvalgsformanden.