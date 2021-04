Havregården kostskole i Smidstrup lukkede ved årsskiftet efter afsløringer om, at der havde fundet vold, grov mobning, seksuelle overgreb, stomisbrug og selvmordsforsøg sted over flere år. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Svigtede børn vil kræve erstatning: - Det er grotesk, at det foregår i dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svigtede børn vil kræve erstatning: - Det er grotesk, at det foregår i dag

Gribskov - 21. april 2021 kl. 18:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

10 tidligere anbragte elever på den nu lukkede, skandaleramte kostskole Havregården vil kræve erstatning fra myndighederne. Erstatningskravet bliver med sikkerhed rejst mod Socialtilsyn Hovedstaden og Arbejdstilsynet.

- Men det vil formentlig gælde flere myndigheder. Kommunerne er muligvis dem, der har svigtet allergrovest, lyder det fra elevernes advokat Mads Pramming, der er endeligt klar til at rejse kravet om cirka to uger.

- For mine klienter føles det som et massivt svigt, at det kunne og burde været undgået. Det var en kæmpe katastrofe, og de har det dårligt i dag på grund af det svigt. Det vil de selvfølgelig gerne have, at der er nogen, der bliver stillet til regnskab for, siger Mads Pramming.

Og et erstatningskrav er den måde, man kan gøre det på over for myndigheder, selvom tab af barndom, livskvalitet og selvværd ikke kan gøres op i penge, siger han.

- Og jeg er sikker på, at det for mine klienter også handler om at forhindre, at det sker igen for andre børn - at myndighederne vågner op.

Ifølge ham er Socialtilsynet den helt store skurk.

- De har ansvaret for, at børnene har det godt. De skulle have opdaget, hvad der foregik i så mange år. Arbejdstilsynet - som jo har ansvar for medarbejderne, og her løser deres opgave med flere påbud - bebrejder vi, fordi de undervejs bliver opmærksomme på, at børnene har det ad helvede til. Synden består i, at de ikke fortæller det videre for at redde børnene. Det har man en pligt til, og det er grotesk og forfærdeligt, at de ikke gør det.

Sidste efterår kom det frem, at der blandt børnene, der boede på Havregården fandt seksuelle overgreb, vold, stofmisbrug og selvmordsforsøg sted. Men de alvorlige problemer på Havregården havde stået på i flere år. Arbejdstilsynet havde i alt givet syv påbud fra 2013 til 2020, men først i 2019 kom Havregården under skærpet tilsyn af Socialtilsynet. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har tidligere udtalt, at tilsynet med Havregården var for dårligt.

Erstatningskravet vil blive rejst efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, hvor det blandt andet lyder, at ingen må underkastes umenneskelig eller nedværdigende behandling.

- Det er ingen tvivl om, at vi er ude i det her juridisk set, lyder det fra Mads Pramming, der blev kontaktet af de tidligere elever på Havregården, da han har ført flere erstatningssager for børn, der er blevet omsorgssvigtet, senest for Godhavnsdrengene mod staten.

Ødelagte barndomme De tidligere elevers krav vil lyde på mindst 300.000 kroner til hver af dem. Det var netop det beløb, som Godhavndrengene blev tilkendt i februar. Og det er også tilfældet i alle de andre lignende erstatningssager ifølge Mads Pramming.

- Hverken mere eller mindre, og det er derfor vores udgangspunkt.

I Godhavnssagen anerkendte staten deres ansvar, og 17 tidligere anbragte børn blev tilkendt erstatning i begyndelsen af året. De nu voksne mænd blev udsat for svigt og overgreb på børnehjemmet Godhavn i Tisvildeleje gennem 60erne og 70erne. Drengene blev udsat for systematisk tæsk, lussinger, seksuelle overgreb og medicinske forsøg.

- Folk tænker, det var helt vanvittigt, hvad der foregik dengang. Og så sidder vi i dag med en sag, der har fundet sted få kilometer væk fra Godhavn. Det er grotesk, at det ikke er blevet bedre siden. Man kan ikke sammenligne sagerne præcist, men det er den samme smerte, lidelse, og overgreb, børnene blev udsat for. De samme ødelagte barndomme.

Med juridiske briller er det ligegyldigt i forhold til myndighedernes ansvar, om det er de voksne medarbejdere, der udøver overgreb mod børnene, eller om det er børnene indbyrdes, lyder det fra Mads Pramming.

- De skal sikre sig, at et barn ikke bliver udsat for vold og seksuelle krænkelser, mens det er i deres varetægt. Man skal forhindre, at barnet bliver udsat for det.

Stiller ikke op til interview Ifølge DR ønsker hverken Socialtilsyn Hovedstaden eller Arbejdstilsynet at stille op til interview om erstatningssagen. Men konstitueret tilsynschef for Socialtilsyn Hovedstad, Kristina Vang, påpeger over for DR, at tilsynet har ført de tilsyn, som de er forpligtet til efter loven. Arbejdstilsynet skriver til DR, at de har haft fokus på arbejdsmiljøet, og i første omgang ikke vurderede, at eleverne havde det så dårligt, at de skulle indberette det.

relaterede artikler

Skandaleramt kostskole sat til salg: Så meget koster den 16. januar 2021 kl. 07:07

Politiet afviser påstand fra Havregårdens eks-forstander 31. december 2020 kl. 06:56