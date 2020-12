Superspredere sender hundredvis af elever hjem

Det siger Helsinge Realskoles øverste leder, Jeppe Møller Tobberup, der søndag aften midt i kvindehåndboldkampen måtte tage en beslutning om at sende samtlige elever hjem til onlineundervisning, bortset fra 0. klasse. Det skyldes, at skolen har haft to coronasmittede, der har smittet flere andre - altså såkaldte superspredere.

Svært at isolere smitten

- Det undrer os, at selvom vi har delt SFO'erne fysisk i to afdelinger, så er der smitte i begge personalegrupper. Det kæmper vi med at finde ud af, hvordan det kunne lade sig gøre. Derfor taler vi også med smittesporingsenheden om det. Vi har de to afdelinger fysisk adskilt og i hver sin ende af skolen, så det burde ikke kunne ske. Det gør det svært for os at isolere smitten, når vi ikke ved, hvor det kommer fra. Og derfor traf vi den her beslutning - desværre ret sent søndag aften, hvor vi fik testsvarende ind, siger han.