Se billedserie Der skal arbejdes videre med planerne om at lave handleplaner for, hvad man skal gøre, hvis byrådspolitikere eller embedsmænd oplever 'uacceptabelt adfærd'. Det besluttede et flertal i byrådet. Foto: Lars Christiansen

Send til din ven. X Artiklen: "Supermodigt forslag:" Regler skal hjælpe krænkede politikere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"Supermodigt forslag:" Regler skal hjælpe krænkede politikere

Gribskov - 13. marts 2021 kl. 10:02 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Et flertal havde på forhånd allerede bakket op om forslaget, og i byrådssalen stemte kun to byrådsmedlemmer imod.

Politikerne skal arbejde videre med forslaget fra Venstres Natasha Stenbo Enetoft om at nedsætte en arbejdsgruppe, der 'skal udarbejde en handleplan for hvordan vi som byråd handler overfor kollegaer og kommunalt ansatte, der er udsat for krænkelser eller uacceptabel opførsel'.

- Det er supermodigt af Natasha at stille forslaget, siger Socialdemokraternes borgmesterkandidat Mikkel Andersen.

Han var en af dem, der i november sammen med Natasha Stenbo Enetoft stod frem i Ugeposten og fortalte, hvordan sidstnævnte havde oplevet at få revet ned i sin kjole og få fotograferet sin blottede barm på et byrådsseminar.

En vigtig debat Mikkel Andersen er glad for, at alle byrådsmedlemmer på nær Dansk Folkepartis Brian Lyck Jørgensen og løsgænger Betina Sølver stemte for at arbejde videre med planerne om at få nogle retningslinjer, så ofrene for krænkelser ikke bliver efterladt alene.

- Det er en vigtig debat for os alle. Uanset om vi bliver genvalgt eller ej. For de næste generationers skyld skal vi allerede nu få lavet nogle retningslinjer. Det kan forhåbentlig hjælpe med at få endnu flere unge mennesker til at stille op. Som det er i dag, er det ikke lige frem den gruppe, der vælter frem med et ønske om at være en del af lokalpolitik. Det er måske, fordi man mangler sådan noget her, siger han.

Langede ud efter DF'er I byrådssalen langede borgmester Anders Gerner Frost (NG) ud efter Brian Lyck Jørgensen, fordi han ikke bakkede op om forslaget og sagde, at det fortalte mere om Brian Lyck Jørgensen end om sagen.

På borgmesterens Facebook-profil er den hårde tone over for byrådskollegaen fortsat.

- Derimod tonede Brian Lyck DF helt rent flag og meddelte sine kollegaer, at han ikke ville bruge tid på sådan en sag. Det er bekymrende og på ingen måde i orden. Det er mit håb, at vi øvrige partier kan få talt om hvordan vi behandler hinanden, også når vi går ind i en valgkamp med mange nye kandidater i alle partierne, skriver Anders Gerner Frost.

'Vi er voksne mennesker'

Den kritik giver Brian Lyck Jørgensen dog ikke meget for.

- Det er forkert at bruge skattekroner på at skulle lave handleplaner, fordi nogle i byrådet ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Vi er voksne mennesker, vi er folkevalgte, og vi bør vide, hvordan man skal opføre sig. Vi sidder og varetager et budget på næsten 2,5 mia. kr. Der bør være noget mere professionalisme, siger han.

Natasha Stenbo Enetoft har argumenteret for, at hun følte, at hun stod alene, da hun blev krænket på et byrådsseminar. Kan du forstå, at der kan være brug for retningslinjer, så byrådet ikke er tvivl om, hvad man gør i den slags sager?

- Ja, det kan jeg godt. Men jeg mener ikke, det er en opgave for byrådet. Det er en opgave, Kommunernes Landsforening (KL) bør sætte sig ned og se på.

- Der er mange andre områder, hvor vi kan gå til KL, hvis vi har spørgsmål, så det bør være den vej, man bør gå. KL bør tage handsken op. Så er det også ens retningslinjer i alle kommuner. Nu ender man med, at vi vedtager noget i vores kommuner, og i andre kommuner kommer man til at have nogle helt andre retningslinjer. Lige pludselig har man 30 forskellige retninger, der kan give kaos.