Se billedserie Super Bests gamle bygning er nu revet ned og skal omdannes til parkeringsareal. Foto: Lars Skov.

Super Best er revet ned - Rema og Netto på vej

Gribskov - 27. juli 2019 kl. 08:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byudviklingen er stadig i fuld gang i Helsinge. Nu er arbejdet med at rive den gamle Super Best ned stort set afsluttet. Enkelte murbrokker ligger tilbage, men ellers er der frit udsyn ud mod Rådhusvej. Dermed kan arbejdet med at anlægge parkeringspladser på området kan snart gå i gang.

- Det er KFI, der river bygningen ned, og der skal så etableres parkeringspladser, som også kan anvendes til markedsplads. Det er en mulighed i lokalplanen, at man kan omdanne området til markedsplads, så Gadekærforeningen kan på den måde inddrage det, så det bliver en aktiv del af byen, siger formand for Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard (Nytgribskov), der peger på, at de nye parkeringspladser erstatter de pladser, der forsvinder, når KFI bygger en ny Rema 1000 ud mod Rådhusvej.

- Rema siger, at de åbner inden jul siger Pernille Søndergaard.

Ifølge lokalplanen er der også lagt op til forskønnelse af hele parkeringsområdet. Det vil dog kræve en budgetproces først, lyder det fra Pernille Søndergaard.

Udvalgsformanden glæder sig over, at der vil være to nye butikker i Helsinge inden året er omme, da Netto også åbner en butik i de tomme Irma-lokaler.

- Inden 2019 er gået sker der det, som vi har ventet på så længe. Jeg synes, det er fantastisk for Helsinge som handelsby, at vi dels får forskønnet området omkring Super Best, der bare stod hen, og at vi får et supermarked mere. Når jeg siger et mere, er det fordi, der til september desuden åbner en Netto 3.0 med det helt nye nettokoncept, så der kommer to nye supermarkeder ind i bymidten, siger hun.

Hun er spændt på, hvilken betydning, de nye butikker og en anderledes fordeling af parkeringspladserne får for Helsinge

- Det er interessant, hvad det får af afledte effekter. Det vil vi først kunne måle til næste år. Hvad giver det for et flow, og hvad åbner det nye parkeringsmønster op for - og hvordan kan vi så planmæssigt understøtte det. Vi skal ikke holde op med at tænke i, hvordan vi kan understøtte Helsinge som handelsby planmæssigt, siger Pernille Søndergaard.