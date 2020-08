Kommunaldirektøren ses her med borgmester Anders Gerner Frost.

Sundhedsreform og corona er en dark horse i presset budget

Gribskov - 28. august 2020

Taksterne kommer til at stige i dagtilbuddene, og der skal findes en besparelse på to millioner kroner på dagplejen, ligesom der skal hentes nogle penge på beskæftigelsesområdet. Det er nogle af de konkrete forslag i budgetoplægget fra administrationen. Her fremgår det også, at der konkret skal findes omprioriteringer og tilpasninger på 21,4 millioner kroner i 2021 og 28 millioner kroner i 2024 for at nå i mål.

Nødvendige tilpasninger

Men ellers er dette års budgetlægning mest af alt et spørgsmål om at tilpasse det budget, der blev indgået aftale om sidste år, hvor byrådsmedlemmerne fandt besparelser for 100 millioner kroner.

- Sidste år lavede politikerne en to-årig aftale, så det har været vores opgave at lave de nødvendige tilpasninger og omprioriteringer, så det kan holdes, ligesom vi skal sikre, at vi overholder servicerammen og bevarer en likviditet på 100 millioner kroner, fortæller kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

Usikkerheden om udligningsreformen er nu pillet ud af ligningen, men coronavirusset og en ny sundhedsreform er to nye usikkerhedsparametre, der kan komme til at udfordre Gribskovs økonomi i de kommende år, lyder det fra kommunaldirektøren.

- Udligningsreformen er landet, men det er ikke med den begunstigelse til Gribskov, som vi havde håbet på. Men det er en usikkerhedsfaktor, der er lukket ned og ikke står som den store presbold. Så nu ved vi, hvad vi har at forholde os til. Det var en stor ting for os at få afklaret.

Ingen pris på corona

- Det, der er usikkerhed omkring er nu, hvordan hele sundhedsreformen lander, og hvordan udvikler coronasituationen sig. Nu har vi lavet en aftale om, hvordan vi håndterer det på landsplan, men vi ved ikke, i hvilken grad, det fortsætter. Det er alle 98 kommuner spændt på. Det ligger som en uafklarethed, siger kommunaldirektøren.

Modsat andre kommuner, for eksempel Hillerød, har Gribskov Kommune ikke sat tal på, hvad corona reelt har kostet for kommunen.

- Vi vil helst ikke sige et tal. Det vil være bedste mands bedste bud. Vi taler meget med KL og kommunerne i mellem om, hvad man kan lægge til grund, og hvad coronavirus vil koste kommunerne i 2021. Men vi vælger at arbejde videre med de rammer der er. Det seneste, der er sket, er, at vi har fået en opgave med at levere mundbind gratis til de udsatte borgere, og der kan komme andre ting af samme skuffe. Lige nu tæller det som værnemidler, som vi har fået tilskud til, men vi ved jo ikke, hvordan det vil se ud fremover. Lige nu er antallet af smittede ikke vanvittigt stort, men alle holder vejret, siger hun.

I budgettet indgår desuden en investeringspulje til effektiviseringer i organisationen på to millioner kroner. Det er altså midler, der skal bruges til at investere i at optimere driften, så man i sidste ende opnår besparelser.

- Det kunne for eksempel være digitale processer, som gør, at man får nogle bedre arbejdsgange. Hele den digitale udvikling er interessant. Så det handler om at lave nogle investeringer for at få en gevinst længere henne, siger Sascha Volmer Sørensen.