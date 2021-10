Succes-revy laver ekstra forestillinger

Nu er det sidste chance i år for at opleve årets anmelderroste Græsted Revy, "Et plaster på såret", som spilles på Græsted Kro.

- John og jeg har en fest, hver gang vi går på scenen. Det er simpelt hen så sjovt at spille revyen i år og ikke mindst at opleve de reaktioner, der kommer fra publikum. Der grines og grædes bogstaveligt talt, så det er bare så livsbekræftende, siger René Richardt.

- Halvdelen af sæsonen i år har vi spillet for en halv sal, så vi har stadig lidt under restriktionerne, siger René Richardt.

Revyen har derfor i august søgt Gribskov Kommune om et tilskud på 150.000 kroner. Politikerne i udvalget for kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi har dog endnu ikke taget stilling til ansøgningen:

- Vi fortsætter helt afgjort næste år, og jeg er allerede i gang med at samle et hold. Vi har forsøgt os i år med at lave et sketch-show i første akt og et mere musikalsk show og parodier - blandt andet med John Mogensen og Kim Larsen - i anden akt. Det er en stil, jeg vil prøve at tage videre til næste år. Og gerne en ekstra skuespiller, så vi bliver tre på scenen, siger René Richardt.