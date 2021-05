Succes: Brugsforening sætter rekord i omsætning

- Ledelsen finder, at det er et godt resultat. Kerneforretningen SuperBrugsen Gilleleje og SuperBrugsen Hornbæk har til fulde levet op til forventningerne til omsætning og indtjening. Ligeledes fik FDB Møbler i Gilleleje et forventet og pænt overskud, skriver Gilleleje Brugsforening.

- 2020 blev på alle måder et år lidt ud over det sædvanlige. Corona-pandemien betød, at helt centrale dele af samfundet måtte lukke ned. Samtidig fik dagligvarebranchen en vigtig opgave med at holde de fysiske butikker åbne efter alle forskrifter. Derfor kan vi se tilbage på et år, hvor omkostningerne til lønninger, værnemidler, afskærmning og vagter m.v. er vokset. Men det ændrer ikke på, at vi har haft et rekordår, når det gælder omsætning, siger Lisbet Larsen, bestyrelsesformand for Gilleleje Brugsforening.