Lasse Nordahl, auktionsmester ved Fiskeauktion Danmark i Gilleleje er en af dem, der er stærkt bekymret for placeringen af den kommende havvindmøllepark ved Hesselø. Det er nemlig ikke sikkert, at fiskerne fortsat kan trawle jomfruhummer i området: - Det er en trussel mod auktionen sammen med alle de andre tiltag og restriktioner. Jeg frygter for vores fremtid, siger auktionsmesteren. Foto: Allan Nørregaard

Styrelse: Vi stiller ikke krav om trawl-venlig vindmøllepark

Gribskov - 16. november 2020 kl. 07:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

I lørdagens avis kritiserede fiskerne og auktionsmesteren i Gilleleje samt Danmarks Fiskeriforening den endelige placering af havvindmølleparken ved Hesselø, der er planlagt til 2027.

Hvis ikke fiskerne må trawle mellem vindmøller i området - der er en vigtig fiskeplads for jomfruhummerfiskeriet - kan det ifølge dem nemlig betyde et stort økonomisk tab.

Energistyrelsen, der har havvindmøller som ansvarsområde, har ikke haft mulighed for at stille op til et interview om fiskernes kritik, men Energistyrelsens enhedschef for Center for vedvarende energi, Mercan-Ellen Nielsen, har svaret Frederiksborg Amts Avis skriftligt.

Ifølge Danmarks Fiskeriforening kan det godt lade sig gøre at anlægge havvindmølleparken således, at der stadig kan trawles. Der skal søges dispensation for en bekendtgørelse, der vedrører møllernes kabler, og de kommende ejere skal grave kablerne længere ned i havbunden.

- Så ved dem, der byder på parken, at de skal grave kablerne en halv meter længere ned. Det koster 20 millioner kroner ekstra. De vil lægge det ind i deres budget, og alle er glade, ifølge Henrik S. Lund, biolog hos Danmarks Fiskeriforening.

Det er dog ikke et krav, som Energistyrelsen vil stille byderne.

- I Energistyrelsen er vi opmærksomme på ønskerne fra fiskerne om at fiske i havvindmølleparker, og vi er også i god dialog med Danmarks Fiskeriforening om Hesselø Havvindmøllepark. Der er ikke noget generelt forbud mod at fiske i parkerne, men reglerne i kabelbekendtgørelsen, som ikke er Energistyrelsens ressort, forbyder fiskeri med bundslæbende redskaber over kabler. Der vil derfor ikke blive stillet krav om, at det skal tillades at fiske med bundslæbende redskaber i Hesselø Havvindmøllepark. Energistyrelsen vil dog som noget nyt i den kommende markedsdialog om Hesselø Havvindmøllepark drøfte mulighederne for bedre sameksistens med byderne og bl.a. se på, hvad der kan gøres for at forbedre dialogen mellem fiskerne og koncessionsvinder, skriver Mercan-Ellen Nielsen.

Eneste mulige placering

Den først planlagte og mere sydlige placering af havvindmølleparken var til langt mindre gene, fortæller fiskerne. Men der kunne parken ikke placeres, da det er forsvarets interesseområde og et af søværnets vigtigste øvelsesområder.

Fiskerne kritiserer, at Energistyrelsen ikke har inddraget dem i processen med at finde den endelige placering til havvindmølleparken.

- Man tager absolut ingen hensyn til fiskeerhvervet, udtalte Henrik S. Lund i lørdagens avis.

Mercan-Ellen Nielsen, har der ikke været en dialog med fiskerne i arbejdet med at finde placeringen?

- Med klimaaftalen fra juni 2020 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fremrykke park 2 fra Energiaftale 2018. Energistyrelsen har vurderet, at placeringen ved Hesselø er den eneste, der kan realiseres i den fremrykkede tidsplan og dermed levere på de politiske ønsker. Fremrykningen krævede også, at implementeringen gik i gang straks. Derfor gav klima-, energi- og forsyningsministeren den 2. juli pålæg til Energinet om at igangsætte forundersøgelser og etablere nettilslutningspunkt.På det grundlag arbejder Energistyrelsen for at finde de bedste løsninger. Bl.a. gennem Energistyrelsens dialog med Danmarks Fiskeriforening om muligheder for bedre sameksistens og styrelsens drøftelser med potentielle bydere på havvindmølleparken i slutningen af november, lyder svaret fra Mercan-Ellen Nielsen.

Vil interviewe fiskerne

I en finscreeningsrapport fra maj 2020 står der, at »Der er således ingen af de screenede områder, som ikke kan anbefales til opsætning af havvindmøller pga. ugunstige miljøforhold eller sammenfald med menneskelige interesser«.

Men Danmarks Fiskeriforening mener altså ikke, at der er taget hensyn til erhvervsfiskeriet.

Vi har spurgt Energistyrelsen, om den konklusion er draget på baggrund af, at man har eller ikke har taget højde for erhvervsfiskeriet.

- Finscreeningen er den første foreløbige vurdering af området, som følges op af feltundersøgelser, der både vil indgå i den strategiske miljøvurdering (SMV) af planen for Hesselø Havvindmøllepark samt den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM), som udføres af vinderen af koncessionen af det konkrete havvindmølleprojekt, og som for begge dele omfatter yderligere undersøgelser af forhold for fisk og fiskeri. I forbindelse med forundersøgelserne vil Energinet bl.a. interviewe lokale fiskere, og dybdegående undersøgelser af fisk og fiskeriinteresser og de økonomiske konsekvenser, som realiseringen af Hesselø Havvindmøllepark kunne have, vil være en del af koncessionsvinders VVM. Energistyrelsen udsteder ikke etableringstilladelse til parken, før styrelsen har godkendt koncessionsvinders VVM.

Mercan-Ellen Nielsen skriver desuden, at finscreeninger ikke forholder sig til enkelte fiskesamfund eller havne.

- Det gør finscreeningen fra maj 2020 heller ikke, men ser i stedet på fiskeri i området på overordnet niveau. Energistyrelsen er i forbindelse med implementeringen af Hesselø Havvindmøllepark i løbende dialog med relevante kommuner, og det lægger os meget på sinde at høre om kommunernes ønsker og bekymringer for i videst muligt omfang at tage højde for dem.