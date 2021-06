Stuurt stuurt nummer - Baldoni kommer

Cirkus Baldoni kører atter på de danske landeveje og i år er det med deres 20. års jubilæums show. Cirkus Baldoni er klar med forestillinger i Gilleleje mandag 28. juni klokken 17.00 og tirsdag 29. juni klokken 15.00. Teltet bliver slået op ved Stæremosen. Mandag 5. juli klokken 17.00 gæster Cirkus Baldoni Rågeleje. Her rejses teltet på Hostrupvej overfor campingpladsen. Endelig får Tisvildeleje også besøg. Det gør de tirsdag 6. juli klokken 17.00, onsdag 7. juli klokken 15.00 og torsdag 8. juli klokken 17.00. Her rejses teltet ved stationen på Banevej.

"Vi i Cirkus Baldoni følger naturligvis igen i år regeringens retningslinjer nøje. Vi har opsat håndspritautomater flere steder på cirkuspladsen, samt i toiletvognen. Ved bestilling af pladser bliver en stol ved siden af jer automatisk optaget således, at der holdes god afstand til alle gæster i teltet. Alle stole og overflader bliver grundigt sprittet af inden hver forestilling. Vi har taget alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at passe godt på Jer. Husk at der ved indgangen til teltet skal fremvises coronapas for personer over 15 år," skriver Cirkuse Baldoni i en pressemeddelelse.