Se billedserie En glad og lettet student, Jonathan Meyn, omringet af familien. Foto: Trine Nybroe

Student i et særligt år: - Nu glæder jeg mig til at feste med vennerne

Gribskov - 25. juni 2021 kl. 09:43 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Det er længe siden, der har været så mange mennesker samlet på Gribskov Gymnasium, som der var mandag formiddag. Gymnasiet har været nedlukket i en stor del af 2021, men nu var kantinen fyldt af spændte forældre og søskende med roser i hånden, der ventede på de første seks studenter, som alle var til deres afsluttende eksamen klokken 10.00. Og efterhånden, som de nybagte studenter kom ud fra eksamenslokalerne, blev der poppet champagneflasker og uddelt kram og skulderklap.

Da de seks studenter i fællesskab havde hejst både det danske og grønlandske flag, med henvisning til Grønlands nationaldag og Gribskovs nordatlantiske klasse, søgte de ly for regnen og fortsatte fejringen i gymnasiets kantine. Og de studenter, som Ugeposten fangede, var alle lettede over, at et meget anderledes år med meget hjemmeundervisning og afsavn, nu var overstået.

- Det har virkelig været hårdt. Det hele har været online, og vi har ikke været sammen med vennerne. Men så er det også bare endnu federe, at det nu er overstået, og man kan sætte et punktum for det. Så nu gælder jeg mig til at feste med vennerne og fejre det. Jeg tror, det havde været endnu sværere, hvis det havde ramt i 1,g. Nu kunne vi ligesom se lyset for enden af tunnelen, siger Astrid Kampp fra Helsinge, der i øvrigt kunne slutte af med et 12-tal i mundtlig dansk.

Når fejringen er overstået, har hun planer om et sabbatår og måske med en rejse til Cambodia eller Bali, hvor hun overvejer at arbejde som frivillig.

Gået glip af meget Også student Jonathan Meyn er lettet efter et underligt år - og glæder sig over, at restriktionerne nu er lempet så meget, at det er muligt at være omgivet af familie og venner - uden mundbind - på denne store dag.

- Det har været et meget specielt år, og vi er gået glip af rigtig meget. Så jeg blev rigtig glad, da jeg fandt ud af, at vi måtte være mere end fem mennesker ved fejringen, siger Jonathan Meyn, der også skal arbejde og ud at se verden.

- Og så må vi se, hvad fremtiden bringer, siger han.

Også rektor Kristoffer Høy Sidenius glæder sig over, at studenterne er nået i mål.

- Sidste år tænkte vi, at det havde været et underligt år, men det har været vand ved siden af dette år. Det er fantastisk, at de har formået at bevare deres gode humør. Man må sige, at det er en årgang, der er gået glip af meget, men det er også en historisk årgang - med hjemmeundervisning, hjemsendelser, og test hver anden dag, siger Kristoffer Høy Sidenius.