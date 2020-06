Student i coronatid: Undervisning med studenterhuen på og 10 dimmissionstaler

Flere STX-studenter har haft studenterhue på siden 8. juni, blandt andre Caroline Marie Pedersen, der var med til at hejse flaget på Gribskov Gymnasium mandag.

- Det har været lidt underligt at få hue på, selvom vi i princippet ikke var studenter endnu, fordi vi ikke havde fået vores sidste karakterer. Der var også mere undervisning tilbage, så en del af klassen har siddet med huer på, mens andre ikke havde fået dem endnu, siger hun.

Men nu glæder hun sig til, at den nærmeste tid står på studenterfester og vogntur.

- Vognturen hang i en tynd tråd, så det er dejligt, vi har fået lov. Der er jo ikke noget næste år for os i den sammenhæng, siger hun.

Caroline Marie Pedersen har planer om at søge ind på jordemoder-studiet, men vil først tage et sabbatår, hvor hun skal arbejde på et plejehjem.