Stort ønske opfyldt: Her åbner nyt testcenter

Gribskov - 05. maj 2021 kl. 12:14 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Onsdag traf Region Hovedstaden beslutning om udvidelse af testkapaciteten i Nordsjælland. Dermed får Gribskov nu et nyt testcenter i Gillelejehallen. Testcenteret vil være åbent to dage om ugen, og det forventes at åbne midt i maj.

Det har været et fokusområde for kommunen at sikre, at der kom en øget testkapacitet til Gribskov Kommune i forbindelse med, at sommeren nærmer sig, og indbyggertallet derfor stiger markant.

- Det er en glædelig nyhed, at vi nu har fået bekræftet, at vi får et nyt kviktestcenter i Gilleleje. Sommeren er en dejlig tid, hvor mange vil nyde naturen og gerne bruge tid i sommerhuset. Det betyder også, at flere vil bruge vores fantastiske restaurationer, cafeer, museer og kulturtilbud generelt. Dette kræver, at der stilles testkapacitet til rådighed således, at alle har mulighed for at blive testet og gerne i nærområdet. Det får vi nu til glæde for borgere og besøgende, siger borgmester Anders Gerner Frost (nygribskov).

Der nye Kviktestcenter bliver etableret i Gillelejehallen og vil holde åbent to dage om ugen. Kviktestcenteret forventes at åbne midt i maj. Det er CPH Medicals, som varetager opgaven.

- Vi har ikke alle detaljerne på plads endnu. Men jeg ved ,at CPH Medicals, som står for kviktestcenteret, ønsker at rekruttere lokalt her i Nordsjælland. Det er meget positivt. Derfor vil jeg opfordre alle til at holde øje med jobopslag til det nye testcenter og dele dem. Jo hurtigere, de kan bemande podestationerne i testcenteret, jo hurtigere kan de åbne, siger Anders Gerner Frost.

CPH Medicals åbner testcentre flere steder i Nordsjælland, hvilket betyder, at firmaet sætter i gang med rekruttering af podere i hele området.

