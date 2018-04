Stort møde om kystbeskyttelse

Kommunerne skal i løbet af 2018 også finde ud af, hvor de mest skånsomt kan hente sand, grus og ral til kystbeskyttelsen. Derfor har kommunerne netop indgået kontrakt med en rådgiver, som har ekspertisen til at pege på de bedste områder. Her slår borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær (K) fast, at Øresund ikke er en mulighed.

- Havmiljøet i Øresund er allerede stærkt udfordret af mange års sandsugning. Derfor er det vigtigt, at det kommende projekt skal kunne gennemføres uden at skade havmiljøet yderligere. Derfor skal vi have kortlagt, hvad strandfodringen vil betyde for livet i havet og på kysten. Det er klart, at vi skal gøre det så skånsomt som muligt, siger Helsingørs borgmester.