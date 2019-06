Se billedserie Oscar Dietz - nu også student. Foto: Karl Erik Frederiksen

Stort fravær ingen hindring for topkarakter

Gribskov - 24. juni 2019

Mange fraværsdage i alle tre gymnasieår behøver ikke at være en forhindring for, at man slutter af med en studentereksamen, som i karaktergennemsnit ligger et pænt stykke over gennemsnittet. Det beviser Oscar Dietz, fra Tisvilde, som mandag 09:00 blev årets første student fra Gribskov Gymnasium.

Hans sidste fag var almen studieforberedelse. Han kon glad og afslappet ud fra eksamenslokalet, mens lærer og censor voterede. Han så heller ikke spor overrasket ud, da de bagefter meddelte, at han sluttede af med et 12-tal. Dem har der været en del af i forløbet. Hans gennemsnit ligger et sted mellem 11,5 og 12, kunne han hastigt regne sig frem til.

Hans mange fraværsdage skyldes, at han ofte har måttet tage fri for at kunne spille musik og teater. Senest her i 3. g, hvor han havde den ene af hovedrollerne - som menneskebarnet Philip Engell - i opsætningen af Djævelens Lærling, som havde premiere på Refshaleøen i november sidste år og senere kom på turné til Aalborg, Aarhus og Herning, inden den sluttede af på Refshaleøen igen.

Mens han fik varme lykønskninger af sin mor, journalist Malene Ditz, mormor Dothe Frost, gudfar Chris Skytte og barndomsvennen Sasha Nellemoes, som skal til afsluttende eksamen tirsdag, lyste det ud af rektor Kristoffer Høy Sidenius, at han er stolt og glad over det fine resultat:

- Jeg har jo bakket ham op i, at han skulle have lov at lave det, han gerne vil. Han har fået samme muligheder som de elitesportsudøvere, som går på gymnasiet. De har også mange fraværsdage og får som regel ekstra undervisning som kompensation, men det har Oscar ikke haft behov for, siger han.

At lave film og teater er også det, som Oscar Ditz regner med at gøre til en fortsat levevej.

- Foreløbig skal jeg på Roskilde Festivalen og holde sommerferie. Derefter fortsætter jeg med at lægge stemmer til forskellige tegnefilm, sådan som jeg har gjort i flere år. Den den seneste var liveactionfilmen The Unlisted, som ikke har haft premiere endnu. Senere regner jeg med at søge ind på skuespillerskolen - og jeg ved godt, at man kan søge flere gange, inden det lykkes at blive optaget, siger Oscar Dietz.

Skuespillerdrømmen er noget, som rektor nikker genkendende til.

- Det er præcis den vej, jeg selv ønskede at gå. Jeg spillede meget teater, og jeg søgte optagelse på teaterskolen flere gange, men kom ikke ind. Efter seks år begyndte jeg at læse engelsk. Det, som jeg lærte ved at spille teater, har jeg haft glæde af lige siden, siger Kristoffer Høy Sidenius.

Ved den afsluttende eksamen kunne Oscar Dietz blandt andet fortælle løs om temaer i forfatteren Carsten Jensens bog Vi De Druknede.

- Vi har arbejdet med havet som det overordnede tema i et tværfagligt forkøb med historie og dansk. Der er denne bog god at dykke ned i, fordi den handler om globalisering og indeholder flere politiske dagsordener, siger han, inden han skal ud og hejse skolens flag sammen med rektor.

Alle eksaminationer slutter er overstået på onsdag, hvor dagen slutter med skolens traditionsrige gallafest om aftenen. Dimissionen holdes fredag 10:0-11:25, hvorefter skolen når at byde de i alt 199 nye studenter på et glas bobler, inden de i udsmykkede køretøjer og med stort ståhej bliver kørt rundt klassevis til forældre, der står parat til at gratulere.

Første stop på ruten er for alle Helsinge Gadekær, som de vil danse rundt om.

Næste år bliver der endnu flere at fejre, for så udklækkes der sammen med studenterne også eleverne fra skolens to første HF-klasser.

Næste skoleår begynder 215 unge på gymnasielinjen. De fordeles på syv almindelige klasser og én klasse for Nordatlantiske elever. Der begynder ligeledes 50 unge på den to-årige HF-uddannelse.