Stort fald i antallet af indbrud

Gribskov - 18. december 2020

Er du husejer og bor i Nordsjælland, så er der gode nyheder.

Selvom 2020 på mange måder har været et o.k. træls år, er der mindst en god nyhed at tage med ind i det nye. Antallet af indbrud i Nordsjælland er faldet markant det seneste år.

Det er især i april, maj og juni, at indbrudstyvene har måttet se efter andre bibeskæftigelser.

De største fald er sket i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Allerød, Helsingør, Hillerød, Rudersdal og Halsnæs Kommuner, hvor antallet af anmeldte indbrud ligger mellem 37 og 49 procent lavere end i 2019. Egedal Kommune har som den eneste kommune oplevet en stigning i tallene på to procent. Også i Gribskov er antallet faldet.

- I Gribskov Kommune har faldet i antallet af indbrud været på 28 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Dermed er Gribskov Kommune også en del af den positive tendens, som ses i størstedelen af de nordsjællandske kommuner, siger politidirektør Jens-Christian Bülow i en pressemeddelelse.

Han mener, at årsagen til faldet blandt andet skyldes, at mange borgere i 2020 har arbejdet hjemmefra, ligesom 'de lukkede grænser formodes at have haft en mærkbar effekt, da der i forhold til andre år er antruffet færre omrejsende kriminelle', oplyser Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politi har nedbringelse af indbrud som et fokuspunkt. Som en del af arbejdet med at nedbringe antallet af indbrud i privat beboelse tilbyder politiet rådgivning om indbrudssikring til grundejerforeninger samt til borgere, som har haft to eller flere indbrud inden for samme år.

Alle borgere, der har haft indbrud i privat beboelse tilbydes derudover en gerningsstedsundersøgelse, som kan gøre det muligt for politiet at knytte en indbrudstyv til et givent indbrud, også selvom tyven ikke bliver taget på fersk gerning.