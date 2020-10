Stort byggeri står færdigt i 2022

Med vedtagelsen af lokalplanen for området, hvor det nye kommunale administrative og sundhedsfaglige hus skal opføres, er kommunen nu klar til at tage næste skridt i processen hen mod et færdigt byggeri.

Inden sommeren 2021 vil offentligheden blive præsenteret for tegninger af, hvordan byggeriet kommer til at tage sig ud, og der forventes at blive taget hul på selve byggeriet i sommeren 2021. Huset ventes at står klar til brug i november 2022. Der er blandt andet lagt vægt på, at byggeriet bliver særligt bæredygtigt efter nogle særlige kriterier for dette (DGNB guld).