Stort boligprojekt rammes af intern byråds-strid

Gribskov - 15. december 2017 kl. 11:31 Af Karl Erik Frederiksen

Formanden for det nuværende plan- og miljøudvalg i Gribskov Kommune, Jesper Behrensdorff (K), var ikke opmærksom på et gammelt visionsnotat for Bavne Ager i Gilleleje, inden hans udvalg godkendte indholdet i det forslag til en lokalplan, som han nu ikke kan gå ind for, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det betyder, at en sag om boligbyggeri på Bavne Ager Eng i Gilleleje, som skal behandles på det afgående byråds sidste møde på mandag, sandsynligvis vil ende i en afstemning med stemmetallet 12-11 i det afgående flertals favør. Det sker, hvis ikke de tre partier Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti på deres interne gruppemøder inden byrådsmødet ændrer holdning.

Sagen handler om 3. etape af byggeriet Bavne Ager Eng, der også er blevet kaldt hjørnegrunden, fordi den grænser op til Græstedvej og Parkvej. Her skal byrådet tage stilling til det lokalplanforslag, som var udsendt i høring i perioden 15. september - 10. november i år. Forslaget vil gøre det muligt at opføre op til 78 boliger på det 19.000 kvadratmeter store areal, som i dag ligger som en brakmark.

Arealet er solgt til boligselskabet Rosenvænget, der er en afdeling under Domea. I købsdokumentet er en endelig handel dog betinget af, at der godkendes en lokalplan for området. Da sagen blev behandlet i plan- og miljøudvalget 7. december, stemte fire medlemmer af Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkepartidet igennem, at de ikke ville godkende forslaget. Man vil i stedet havet, at der skal holdes et borgermøde i januar med henblik på at få lokalplanen tilpasset et visionsnotat, som det daværende byråd i Græsted-Gilleleje vedtog i 2004 for hele hjørnegrunden. De to udvalgsmedlemmer fra Nytgribskov og Socioaldemokratiet undlod at stemme.

I følge formanden for plan- og miljøudvalget Jesper Behrensdorff vil denne tilpasning betyde, at der reelt kun kan opføres 25-30 boliger på arealer i stedet for de 78, som lokalplanforslaget lægger op til. 20 af boligerne skal i følge samme forslag opføres som private boliger, mens de 58 skal opføres som almene lejeboliger.

I følge visionsnotatet fra 2004 må der kun opføres 140 boliger på hele hjørnegrunden. Hvis det aktuelle projekt realiseres, vil tallet nå op på 289 - forudsat, at man medregner de 80 boliger i et nyt plejehjem, som også skal opføres på hjørnegrunden, samt 15 boliger, der er opført på en grund, hvor der i 2004 var et stort teknisk anlæg.

Jesper Behrensdorf kan ikke give nogen forklaring på, hvorfor der ikke før har været holdt borgermøde om planen, eller hvorfor det først er nu, at visionsnotatet kommer ind i debatten.

- Hele sagen er startet før, jeg blev formand for plan- og miljøudvalget, og de gange den har været til behandling, var jeg ikke opmærksom på, at der skulle ligge et visionsnotat for området. Jeg kan også godt se, at der burde have været borgermøde om projektet, så vi ikke ville stå med lokalplanforslag, som er så langt fra det, som de andre beboere på hjørnegrunden kan gå ind for, siger Jesper Behrensdorff.

- Det er nu op til Domea at vurdere, om projektet kan tilrettes, så det tager højde for de indvendinger, der er kommet. Jeg kender slet ikke Domeas holdning til det, siger Jesper Behrensdorff.

Boligselskabet Domea afventer nu, hvad den endelige beslutning i byrådet bliver, inden selskabet vil komme med en kommentar. Seniorpojektleder Klaus Fredi Juelshøj, Domea, oplyser dog, at det antal boliger, der er nævnt i lokalplanforslaget - 58 almene boliger og 20 private - er det antal, som kommunen ønskede opført, og at tallet også er indføjet i købsdokumentet.

Den tidligere formand for plan- og miljøudvalget Morten Ulrik Jørgensen, Nytgribskov, har denne kommentar:

- Det her er en grov form for politisk drilleri. De tre partier ved jo, at vi i Nytgribskov går ind for størst muligt borgerinddragelse, og derfor ikke kan sige nej til et borgermøde. Nu forsøger de at få os til at trække tæppet væk under Bo Jul Nielsen og de andre socialdemokrater, fordi de kæmper for flest muligt almene boliger i kommunen. Samtidig gør man grin med den bygherre, som vil opføre det, som kommunen har efterlyst, siger han til Frederiksborg Amts Avis, hvor der kan læses mere om byggesagen.