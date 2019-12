Investorer, der funderer på at byde på hele næste etape af Troldbakkerne, behøver ikke at følge intentionerne i arkitektfirmaet EFFEKTs vinderprojekt fra 2016. Illustration: EFFEKT

Storinvestor søges til ny bydel

Gribskov - 23. december 2019 kl. 17:20 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov byråd vil ikke længere forlange, at investorer giver konkrete oplysninger om deres planer, når de byder på næste etape af Helsinges nye bydel Troldebakkerne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Med det seneste salg af 12.500 kvadratmeter jord til Furesø Properties A/S, der ønsker at opføre fire boligblokke med i alt 110 lejeboliger på det tidligere landbrugsområde, ligger der nu konkrete planer for tre af de planlagte 24 boligklynger i Troldbakkerne nord for Helsinge.

En lille klynge på 8320 kvadratmeter skal udstykke i 10 villagrunde, som Gribskov Kommune selv skal stå for salget af. Salget ventes indledt i foråret, når hver grund er blevet udmatrikuleret.

Klynge 2 blev i september solgt til DT Group A/S i Greve, som vil opføre 30 række- og klyngehuse.

Samtidig med, at Gribskov byråd nu i forbindelse med salget til Furesø Properties A/S, der har hjemsted i Vedbæk, har byrådet besluttet at fravige nogle af retningslinjerne fra arkitektfirmaet EFFEKT's vinderprojekt fra 2016 og den overordnede rammelokalplan, som arkitektfirmaet var med til at udarbejde.

Det får betydning for det hidtil største udbud, som byrådet nu sætter i gang. Hele Etape II, der tilsammen udgør cirka 45.000 kvadratmeter sætes til salg samlet. Området er i den overordnede rammelokalplan inddelt i fem såkaldte klynger. Byrådet har ifølge beslutningsreferatet fra det lukkede møde besluttet at udbyde det »alene på pris«.

- Der har været forespørgsler for investorer på den samlede etape. Nu udvider vi det for at teste, om de interesserede vil tilbyde en tilfredsstillende betaling. Hvis ikke buddet er tilfredsstillende, vil vi indstille, at klyngerne udbydes enkeltvis således, som det hele tiden har været meningen, siger centerchef Søren Korsholm.

- At udbyde det alene på pris betyder først og fremmest, at budgiverne ikke skal bruge kræfter og penge på at få et arkitektfirma til at skitsere, hvad de tænker at opføre, inden de byder. Det er udelukkende det vindende firma, der skal gøre det. Byggeriet skal stadig overholde de overordnede krav i rammelokalplanen med hensyn til blandt andet bebyggelsesgrad og udsigtskilerne til naturen, siger Søren Korsholm.

Projektudvikler Tonny Skarby, der står bag planen om 110 lejeboliger, afviser, at det hverken er ham eller Furesø Properties A/S, som har vist interesse for at byde på hele Etape IIa.

Byrådet har ligeledes godkendt, at der kan frigives fire millioner kroner til arkæologiske udgravninger på etape IIa.