Store elever tilbage

Gribskov Kommune åbner skolerne for de store elever i dag mandag. Foto: Allan Nørregaard.

Gribskov - 18. maj 2020

Mandag den 18. maj byder skolerne i Gribskov Kommune deres 6.- til 10. klasses-elever velkommen tilbage. Skoledagen bliver dog stadig ikke helt som før Corona-pandemien brød ud. Undervisningen er fortsat underlagt bekendtgørelsen om nødundervisningen, og der er en række restriktioner som der skal tages hensyn til, for at det er forsvarligt og trygt for alle. De enkelte skoler er netop nu i gang med at planlægge, hvordan skoledagen skal være for de større elever.

- Vi har i udvalget Børn, Idræt og Familie besluttet, at alle klasser fra 0.- 10. klasse skal have undervisning i minimum 25 lektioner ugentligt i gennemsnit, men der vil være mulighed for lokal tidsmæssig fleksibilitet, afhængig af skolens fysiske rammer og kapacitet. Nogle skoler har god plads både ude og inde. Andre steder skal der findes ekstra lokaler, for eksempel på bibliotekerne, for at få plads nok. Der vil også blive tale om forskudte mødetidspunkter og fortsat fjernundervisning i nogle af timerne, lyder det fra udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft.

Samtidigt med at de større elever vender tilbage til skolen, kan også Ungdomsskolen og klubberne åbne igen.

- Jeg tror, det har været rigtig hårdt for mange at være hjemme i så lang tid. De savner deres hverdag og deres kammerater. Selvom fjernundervisningen har fungeret godt, og lærerne har været kreative, så er det bare ikke det samme at sidde bag hver sin skærm. Derfor er det rigtig godt, at også de større elever kan komme tilbage nu og at ungdomsskolen og klubberne åbner igen, siger hun og roser medarbejderne for deres indsats.Langt de fleste børn er desuden tilbage i dagtilbuddene, og de kan igen være mere på deres stuer. Også Sundhedsplejen er nu næsten tilbage til normal aktivitet. Forældrene får information direkte på AULA.