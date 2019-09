Store besparelser på vej: Gribskov skal finde 100 millioner

Der skal findes 100 millioner kroner om året de kommende år i Gribskov Kommune. Foto: Allan Nørregaard.

Gribskov - 04. september 2019 kl. 10:29 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gennemgribende sparerunde, hvor der skal findes op mod 100 millioner kroner om året de kommende år. Det er konklusionen på de seneste måneders intensive arbejde med Gribskov Kommunes budget. Gennemgangen viser, at likviditeten er blevet udhulet siden 2013, blandt andet som følge af udligningsordningen, der ifølge kommunen betyder, at Gribskov Kommune for hver 100 kroner, der bruges, kun får 80 kroner ind på indtægtssiden

- Det er en alvorlig situation, som kræver handling nu. Mit ansvar er at skabe en robust økonomi, sammen med byrådet, hvor vi fastholder kernevelfærden for vores borgere inden for de rammer, vi har. Det fokus står vi sammen om i byrådet, og jeg er glad for, at alle partier tager ansvar, lyder det fra borgmester Anders Gerner Frost i en pressemeddelelse.

Det er besparelser af en »historisk volumen,« siger borgmesteren til Frederiksborg Amt Avis.

- Vi har været i gang og har allerede i sidste budget foretaget nødvendige omprioriteringer, så man kan sige, at flødeskummet er væk. Derfor bliver det en tid med besparelser på et niveau, der kommer til at afspejle, at målet er at få likviditeten i Gribskov Kommune genoprettet. Dette er det ansvarlige at gøre, og det er nødvendigt for vores kommunes fremtid. Vi piver ikke, men vi er en af de kommuner, hvor vores borgere kommer til at mærke et dårligere serviceniveau, fordi vi mangler en anden udligning mellem de danske kommuner. Hvis blot vi skulle betale det halve af de 330 millioner kroner, vi sender ud af kommunekassen, så ville der ikke være økonomiske problemer i Gribskov.

Onsdag morgen blev alle medarbejdere på rådhuset i Helsinge orienteret om den alvorlige økonomiske situation, som kommunen står i.

Borgmesteren understreger, at det er vigtigt at gøre noget nu, hvis kommunen ikke skal under administration af indenrigsministeriet inden for i år eller næste år.

- Det er paradoksalt, når udfordringerne i høj grad skyldes forhold, der kommer udefra. Men vi kan ikke vente på, at man får gjort op med udligningsordningen og den kommunale medfinansiering.

- Så derfor siger vi nu, at vi trækker i nødbremsen og får lavet et økonomisk råderum. Men det er klart, at når man ser på grafen for likviditeten, så vil man som økonom sige, hvorfor har vi ikke rettet op på driften, og det korte svar er, at vi har lavet besparelser hver år, men det ændrer ikke på, at vi løbende har fået flere ældre og flere opgaver fra regionerne, siger Anders Gerner Frost.

Alle sten skal vendes, supplerer kommunaldirektøren.

- Vi ser på alt. En af de ting, vi bruger som pejlemærker, er at se på de områder, hvor andre kommuner har et lavere omkostningsniveau, end vi har i Gribskov Kommune. Her analyserer vi, hvorfor vi ligger højere, og om der er potentiale for at bringe vores udgifter ned på samme niveau, som de kommuner, vi ellers sammenligner os med, siger kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen