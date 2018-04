52 har søgt ind på HF på Gribskov Gymnasium. Det er over forventning og glæder derfor rektor Kristoffer Høy Sidenius.

Send til din ven. X Artiklen: Stor succes for HF i Gribskov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor succes for HF i Gribskov

Gribskov - 04. april 2018 kl. 13:02 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rektor på Gribskov Gymnasium Kristoffer Høy Sidenius er en glad og tilfreds mand, efter at der netop har været ansøgningsfrist til optagelse på gymnasierne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Godt nok har man fået færre ansøgninger til STX- den almene gymnasiale uddannelse, hvor der i år er kommet 188 ansøgninger mod 202 sidste år og 209 året før. Til gengæld er det samlede antal af ansøgere steget med 38 personer, hvilket skyldes en stor interesse for det nyoprettede HF.

Således er der kommet 52 ansøgere til HF, og det glæder rektoren, der kun havde budgetteret med én HF-klasse.

- Vi har gjort meget for HF og været tydelige omkring, at vi kom med det her tilbud. Det er særligt det, vi har slået os op på det seneste år, og det er meget flotte søgetal. Vi havde forventet HF til én klasse, og nu ser det ud til, at vi får til to, så det er jeg meget glad for, siger Kristoffer Høy Sidenius.

Og selvom der har været tilbagegang i forhold til antallet af ansøgere på STX-delen, ser rektoren ikke nogen grund til at male fanden på væggen.

- Hvis vi ikke havde haft HF, så ville jeg være mere bekymret. Samlet set er det steget med 38 ansøgninger, og nogle af dem, som ville have søgt STX, har formentlig søgt ind på HF, nu hvor de har muligheden lokalt. Med gymnasiereformen blev det muligt at søge HF fra 9. klasse, og der syntes vi, der manglede en målgruppe her i kommunen. De unge skal jo ikke have længere transporttid, og derfor vil vi gerne være med til at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse, siger Kristoffer Høy Sidenius, som mener, at HF appellerer til en anden type unge.

- HF'erne er mere målrettede, og flere af dem ved godt allerede, hvad de vil. HF er mere fagpakkeorienteret, og derfor appellerer det til nogle andre, siger han.

Rektoren håber samtidig, at de unge i Gribskov Kommune søger ind på gymnasiet, fordi de har lyst og ikke bare fordi, det ligger tættest på.

- De skal ikke gå her, bare fordi vi er lokale. De skal jo også have lyst til at gå her. Vi kan tilbyde dem et mellemstort gymnasium med gode faciliteter og et godt sammenhold, fortæller Kristoffer Høy Sidenius.

Gribskov Gymnasium har lige nu 620 elever fordelt på 23 klasser. Kønsfordelingen er cirka 60 procent piger og 40 procent drenge på alle årgange- også i forhold til årets ansøgere på STX. På HF er der en helt lige fordeling.