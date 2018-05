Det var i vandet ud for Vejby, at en person lørdag eftermiddag fandt en bunke tøj og efterfølgende tilkaldte politiet. Foto: Karl Erik Frederiksen

Stor søredning var falsk alarm

Det helt store redningsapparat inklusiv helikopter blev sat i gang lørdag eftermiddag i vandet ud for Vejby ved Nordkysten. Til al held viste det sig at være falsk alarm.

Klokken 14.49 fik Nordsjællands Politi en anmeldelse fra en mand, som på stranden ud for Kystvej 49, havde fundet en bunke tøj samt løbesko. Han havde stået i en halv time og spejdet efter en eventuel svømmer uden at have fået øje på nogen, hvilket fik ham til at kontakte politiet. Efterfølgende stod han 20 minutter længere og så efter uden at få øje på nogen, hvilket satte gang i den mulige søredning, hvor politipatruljer og helikopter fra SØK kom i aktion.