Skolen på Rostgårdsvej i Gilleleje sættes snart til salg. Allerede før udbuddet er der interesse fra investorer, fortæller erhvervsmæglerne hos Nordicals.

Stor interesse for at købe skole

Gribskov - 05. december 2019 kl. 12:36 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolen på Rostgårdsvej i Gilleleje, der stadig rummer Gilbjergskolens udskolingselever, bliver snart sat til salg, da eleverne efter sommerferien flytter ind på skolen på Parkvej. Og allerede før skolen officielt er udbudt til salg, har erhvervsmæglerne hos Nordicals fået henvendelser fra investorer - både lokale og store fonde - med interesse for at købe bygningen.

- Vi er blevet ringet op en del gange, og flere venter bare på, at vi trykker på knappen, siger erhvervsmægler Simone Holm, som håndterer udbuddet af skolen.

Det skyldes blandt andet den gode beliggenhed midt i byen, og at Gilleleje er inde i en positiv udvikling med flere tilflyttere og turister, vurderer erhvervsmægleren.

Hun påpeger desuden, at det ikke er så tit, at man som mægler får lov at sælge en skole - især ikke i en bymidte.

- Det er en ret enestående sag, vi har med at gøre her. Der er tale om smukke, gamle bygninger i hjertet af Gilleleje, og der er god mulighed for at skabe nogle helt fantastiske boliger. Byen mangler i dén grad attraktive lejligheder, siger Simone Holm.

Hun peger blandt andet på, at der er mange seniorer i byen, som ønsker at flytte fra parcelhuset til en lejlighed. Og det er nogenlunde ligetil at omdanne skolen til boliger, lyder det fra Simone Holm.

Hvor mange kvadratmeter, der bliver i alt, afhænger af, hvilket bud, der bliver valgt.

- Det kommer an på, hvad den konkrete udvikler vil lave det om til. Der kan også bygges lidt ekstra. Det er også muligt at rive noget af det eksisterende ned og bygge ekstra, siger hun og peger på, at skolen ikke er fredet, men at der eksempelvis er en marmortavle på en af bygningerne, som er bevaringsværdig.

Erhvervsmægleren vurderer da også, at en kommende ejer sandsynligvis vil værne om det særlige byggeri, hvor store dele efterhånden har eksisteret i 100 år.

Mindst otte millioner

Interesserede investorer skal aflevere købstilbud og projektbeskrivelse til Nordicals Nordsjælland senest 27. januar klokken 12, hvorefter en vinder af udbuddet bliver fundet af politikerne i byrådet. Der er sat en mindstepris på otte millioner kroner på, hvilket erhvervsmægleren mener, at salget sagtens kan indbringe på grund af byggeriets særlige karakter og beliggenhed.

- Det er ikke fordi, vi mener, det er det, bygningen skal koste, men kommunen har taget stilling til, at man ikke ønsker et bud under otte millioner kroner, siger hun og peger på, at det ikke nødvendigvis er højstbydende der vinder, da det også er selve projektet, der bliver vurderet.