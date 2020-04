Stor genbrugsbutik er åben igen

Røde Kors-butikken i Gilleleje har atter slået dørene op til genbrugsfund.

Gribskov - 22. april 2020 kl. 14:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da der mandag blev givet tilladelse til at genåbne for flere små liberale erhverv, benyttede Røde Kors Græsted-Gilleleje også muligheden for igen at slå dørene op i genbrugsbutikken ved Kulturhavn Gilleleje - med nogle forholdsregler, som alle andre i denne coronatid. Butikken er stor, og det samme er det lokale, der bliver brugt til sortering, så det er muligt at holde afstand, forklarer formand for Røde Kors Græsted-Gilleleje, Vivi Kjær, om beslutningen.

- Røde Kors lod det være op til os selv, om vi var klar. Vi besluttede så, at det var vi. Vi har haft lang tid til at sætte butikken i stand, og så valgte vi at åbne mandag. Det er der også flere andre Røde Kors-butikker, der har gjort, men der er også nogle, som ikke har gjort det. Det er meget forskelligt - og der er vist flere butikker i Nordsjælland, som venter til maj. Men vi har en stor butik med meget gulvplads, hvor vi godt kan være tre på arbejde ad gangen, og et vist antal kunder - max 10 ad gangen. Vi har desuden hængt plexiglas op foran disken, og der står sprit alle steder, fortæller Vivi Kjær.

Nedsat åbningstid

Det har været op til de omtrent 40 frivillige i butikken, om de ønskede at få vagter eller ej, og cirka halvdelen har sagt ja til at starte.

- Det er jo også et socialt liv for de frivillige her i butikken, så de har glædet sig til at åbne igen. Men vi har ikke presset nogen til at starte. Mange kunder har også glædet sig til, at vi skulle åbne, fortæller hun.

Butikken kører med nedsat åbningstid og kortere vagter for de frivillige indtil videre. Åbningstiden indtil 4. maj bliver på hverdage 11-16 og lørdage 11-14.

- Det hele er gået over al forventning. Det har været den rigtige beslutning at genåbne. Og vejret er jo godt, så vi kan lade dørene stå åbne og få luft igennem, siger hun.

Hun mener, at folk efterhånden har lært sig de gode vaner med afstand og afspritning.

- Så folk klarer det fint. Vanen sidder i folk efterhånden, siger hun.

Efter mere end en måneds nedlukning, kan butikken ikke engang dække de faste udgifter.

- Jeg ved, at Røde Kors også har kig på nogle hjælpepakker. Men ellers plejer vi at have en stor sommersæson, hvor vi håber at kunne indhente noget af det tabte, siger hun og nævner, at butikken netop nu kan fejre tre års jubilæum og generelt har haft et godt salg med en omsætning på over en million kroner hvert år.

Røde Kors har over 240 genbrugsbutikker i hele landet. Folkekirkens Nødhjælp har 116 butikker - og meldte tirsdag ud, at organisationen planlægger en gradvis genåbning af en række genbrugsbutikker den 1. maj.