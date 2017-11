Stor fremgang i valgdeltagelse

Nanna Westergaard-Nielsen fik 1.309 stemmer til ældrerådsvalget og slog dermed siddende formand Torben Møgelhøj (billedet), som dog også blev valgt ind.

Gribskov - 22. november 2017 kl. 16:00 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag var også valg til ældrerådet - med en markant fremgang i valgdeltagelsen.

Med 1.309 stemmer fik Nanna Westergaard-Nielsen, Græsted, flest stemmer ved ældrerådsvalget.

Valg af de syv kandidater til ældrerådet skete for første gang ved fremmødevalg - og det gav en markant fremgang i valgdeltagelsen. 62,2 procent af de stemmeberettigede satte et kryds og altså en fremgang på 50 procent i forhold til valget for fire år siden.

Ved valget til ældrerådet i 2013 kunne Gribskovs borgere over 60 år kun stemme pr. brev. Det gav dengang en stemmeprocent på 41,6.

Valgresultatet betyder at to af de genopstillede medlemmer af det siddende ældreråd - Else Hjortkilde og Jens C.H. Lauritzen - ikke er blevet genvalgt.

Helt nye medlemmer er: Nanna Westergård-Nielsen, Kirsten Boldsen Ambus og Karenmargrete Dencker.

Der er konstituering i rådet den 4. december, og Nanna Westergård-Nielsen vil umiddelbart ikke afsløre, om hun her går efter formandsposten. Denne ligger hos Bjarne Møgelhøj, som har siddet flere perioder i ældrerådet.

- Jeg gå efter at der skal være fornyelse, siger den nyvalgte Nanna Westergård-Nielsen, der er i ældre rådet for første gang.

- Vi trænger nok til at få en bredere politik ind i ældrerådet, der måske har været centreret omkring social og sundhed. Miljø, kultur og teknik interesserer jo også ældre. Jeg er arkæolog og vil gerne arbejde for gode forhold til ældre også i naturen. Og arbejde for for eksempel, at Gribskov kan få et hospice.

Med 14 opstillede var der kampvalg om de syv pladser. Udover Nanna Westergård-Nielsen kom Leif Dræbye i ældrerådet. Det samme gjorde Torben Møgelhøj, Claus Sætter-Lassen, Kirsten Boldsen Ambus, Annelise Torne Zinck og Karenmargrete Dencker.