Stop op, Wermelin: Gribskov-politikere taler til demonstration ved borgen

- Der er ikke en politisk farve i denne her sag; det drejer sig om, at vi er mennesker, der har holdninger til deres natur.

Sådan siger Susan Kjeldgaard, byrådskandidat for SF i Gribskov Kommune. Tirsdag er hun en blandt flere talere ved demonstrationen “Stop op, Wermelin” ved Christiansborg.

Det samme er Tue Villebro, dyrlæge og kandidat til kommunalvalget for Venstre i Gribskov. Begge understreger de, at de deltager uafhængigt af deres kandidatur til valget.

- Jeg synes, at det er vigtigt at være en del af den debat. Jeg synes, man har lavet en kæmpestor fejl. Man har ikke taget de debatter, der skulle til. Man har forsøgt at trække det ned over hovederne på folk – særligt det med at lukke nogle tamdyr inde i nogle indhegninger, siger Tue Villebro.

Demonstrationen er arrangeret af en gruppe natur- og dyreinteresserede, der særligt på Facebook har udtrykt deres modstand mod de kommende indhegnede naturnationalparker - hvoraf en er planlagt til at stå i klar i Gribskov i 2022.

Ifølge Susan Kjeldgaard føler hun og mange andre modstandere af parkerne sig både latterliggjort og ignoreret. Derfor nu demonstrationen "mod miljøminister Lea Wermelin og hendes ødelæggende planer for vores natur og dyr", som det lyder af invitationen til demonstrationen.

– De tror ikke, vi ved, hvad vi snakker om. Vi har en minister, der helt alvorligt går ud og siger, at dyrlæger, forstbiologer, jægere, landmænd, hestefolk og så videre – at vi er mytefortællere. Hvordan fanden kan man ignorere os på den måde?, spørger Susan Kjeldgaard.

Det samme mener Tue Villebro, der som dyrlæge føler, at han og kollegernes faglighed er blevet tilsidesat:

– Jeg ønsker, at vi kan have en ordentlig debat i stedet for at stå og skulle råbe fra hver vores skyttegrav. Jeg vil gerne være med til at medvirke til, at vi får andre fagligheder på banen end bare biologernes. Jeg forstår ikke, om man er bange for vores faglighed. Vi har været skarpe på fra dag ét at sige, at det med at differentiere i dyrevælfærdsloven inden for og uden for hegn, det duer ikke.

Han mener også, at det fremover vil blive svært for ham og andre at pege fingre ad kritisable forhold for dyr, hvis andre forhold tillades inden for en indhegning:

– At der gælder én regel for bondemanden uden for hegnet, og andre inden for hegnet, det holder absolut ikke, siger han.

Susan Kjeldgaard mener, at hende og andre modstandere af indhegningerne bliver udstillet som modstandere af vild natur. Sådan forholder det sig ikke, siger hun.

– Man skal ikke tro at fordi vi er modstandere af hegn, så er vi modstandere af biodiversitet og mere natur.

Hun kalder sig derimod natur- og dyreelsker. Og mener, at planerne om naturnationalparkerne bygger på manglende viden:

– Det er så langt væk fra mig, at vi sætter husdyr ud i skovene, henter elge hjem og sætter bisoner ud. Jeg troede ikke, det kunne blive virkelighed. For mig er det så svært at forstå, at man på baggrund af den viden, man har – eller mangel på samme – at man på baggrund af den viden nu etablerer parker i 15 af vores skove, siger Susan Kjeldgaard.

Samme kritik lyder fra Tue Villebro:

– Den der filosofi med at man sætter tamme dyr ud og gør dem vilde bag et hegn. Det holder ikke. Dyr bag hegn er altså vores ansvar som mennesker. Så jeg vil bekæmpe hegnet lige til det sidste, siger han.

Susan Kjeldgaard slår også et slag for naboerne til den kommende naturnationalpark.

– Der er masser, der har købt ejendomme og huse i området, fordi de kan gå lige ind i skoven. Nu skal de sætte sig i bilen og køre hen til en indgang., siger Susan Kjeldgaard og fortsætter:

– Rigtigt mange bor lige, hvor de gør, fordi de godt kan lide at komme i skoven med hunde eller heste. Det er derfor, mange etablerer sig så tæt på skoven. Det får de frataget med et pennestrøg, fordi hastigheden af beslutningerne er gået så stærkt, siger hun.

Miljøminister Lea Wermelin har tidligere sagt til Amtsavisen, at indhegningen af Gribskov er “en faglig forudsætning” for naturnationalparken.

Planen er fortsat, at etableringen af Naturnationalpark Gribskov skal gå i gang i årets sidste kvartal.

Herefter skal parken stå klar til indvielse i første kvartal 2022.