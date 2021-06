Se billedserie Lysceremoni ved Ramløse Havn. Også i præstegården i Ramløse blev der holdt lysceremoni. Pressefoto.

Stolthed hos frivillige: 321 deltog i virtuel stafet

Gribskov - 18. juni 2021 kl. 07:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Selvom corona endnu en gang spændte ben for en regulær udgave af Stafet For Livet Gribskov, lykkedes det alligevel at holde stafetten i år - for 11. gang. Denne gang i en virtuel udgave, hvor man kunne følge med via video og billeder på Facebook, når de enkelte hold i gruppe rundt om i Gribskov afviklede deres løb.

- Vi har behov for sådan et arrangement som Stafet For Livet, hvor vi både støtter og tænder håb hos kræftramte og deres pårørende, laver et fællesskab, hvor det ikke er tabu, at tale om alle de følelser der er forbundet med et kræftforløb, samtidig med at vi samler midler ind til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, oplysning og patientstøtte, lyder det fra formand Ruth Nielsen.

Stafetten glæder sig over, at det var muligt at samle 15 hold med 321 deltagere, og retter en tak til både holdkaptajner, fightere, øvrige deltagere, alle frivillige og Ramløse Præstegård, der lagde lokaler til lysceremonien, som er et fast indslag under stafetten. Sognepræst Michael Porsager holdt lystale, og der var musik og sang af Niels Ørts Ottensen, Sten Sejr og Amanda Christensen, alle tilknyttet Ramløse/Annisse Kirke.

- Vi er stødt på udfordringer, nye tiltag og en yderst kreativ tankegang, men vi fik gennemført vores online stafet, lyder det fra formanden.

- Vi håber at alle har nydt stafetten lige så meget som vi har og vi glæder os til at se jer alle igen den 18.-19. juni 2022.

Stafetten kan stadig opleves på facebook (www.facebook.com/stafetforlivetgribskov/).

Stafet for Livet kender endnu ikke årets resultat, men det ligger på den pæne side af 100.000 kr.

- Og det er vi stolte af - når vi kender det endelige resultat, vil det blive slået op på vores Facebook. Her blev det også blive slået op, hvor mange kilometer vi har gået i år.