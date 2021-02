Støtter lokalt: Supermarked har købt gavekort til byens butikker for 100.000 kroner

- Vi har valgt at købe for 100.000 kroner gavekort fra Gadekærforeningen. Og det er meningen, at de skal bruges, når handelsstandsforeningen får lov at åbne igen. Der trækker vi så lod om gavekortene blandt kunder, og vi håber, at folk vil bruge disse gavekort i Gadekærbutikkerne. Derudover har vi valgt at donere 20.000 kroner til forskellige aktiviteter i foreningen, når de kan åbne igen, siger John Byrian, direktør i Kvickly Helsinge.

Støtte til annoncer

- Allerede inden Kvickly som kæde annoncerede, at man ville støtte op om nabo-butikker, havde vi lavet tiltaget med gavekortene. Og nu er vi også med på dette tiltag. Vi kan ikke sige præcis, hvor stort beløbet bliver, da det afhænger af, hvad vi tjener på vores non-food afdeling. Men vi vil gerne give et beløb, så alle, der ikke har haft mulighed for at holde åbent, kan annoncere gratis, så de kan vise, at de er her igen, når de åbner, siger John Byrian og fortsætter:

Der er ingen tvivl om, at de har det svært, og vi har brug for et godt og aktivt handelsliv i Helsinge, og et centrum, der er både indbydende og interessant for både borgere og turister. Det hele skal ikke bare være fødevarebutikker. Vi skal også have specialbutikker, så Helsinge er attraktiv som by, og det er både jeg selv og bestyrelsen med til at bakke op om.