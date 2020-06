Støtte til unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelse

- Her i Gribskov har vi unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelser, som er på kanten af arbejdsmarkedet. Den nye metode giver medarbejderne redskaber til i højere grad at kunne hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet i det fællesskab, det er. Enten ved, at de kommer i gang med en uddannelse, eller direkte ind på arbejdsmarkedet. Det vil uden tvivl styrke deres livskvalitet, så vi glæder os til at komme i gang, siger formanden.