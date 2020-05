Støtte fra nær og fjern

Indehaver Frank Friis Nielsen holder åbent i parken, selvom alle zoologiske haver skal være lukket. Han fortæller, at han mangler penge til driften, og hvis ikke der kommer penge ind, så vil han blive nødt til at aflive nogle af dyrene.

- Jeg er dybt imponeret over folks engagement i parken. Det viser, at det vil være ærgerligt, hvis vi måtte lukke.

- De ringer og siger, at det vil være forfærdeligt, hvis vi skal lukke, og at staten nu bare skal udbetale de penge fra hjælpepakkerne, siger han.

- Græsted Veterantræf har lige været her med 50 kg valnødder. Jeg bruger 250 kg om året, så der er til et par måneder. Jeg bliver både varm og glad om hjertet, siger Frank Friis Nielsen.

- Det er folk fra hele landet, der donerer til os. Det er lige fra 25 kroner til 5000 kroner, og nu altså også 50 kg valnødder, siger indehaveren, der ikke har et overblik over, hvor mange penge der er kommet ind.

- Det er jo ikke en situation, jeg selv har sat mig i. Det bliver trukket ned over hovedet på mig. Jeg har ingen mulighed for at leve af noget andet end det her.