En ny facebookgruppe kan nu hjælpe det lokale erhvervsliv . Foto: Karl Erik Frederiksen

Støt de lokale via Facebook

Gribskov - 09. april 2020

Af Karl Erik Frederiksen

En nystiftet Facebookgruppe skal støtte butikkerne og det øvrige erhvervsliv i Gribskov, skriver Frederiksborg Amts Avis:

»Stå sammen & Støt lokalt« er navnet på en ny Facebookgruppe, som har til formål at støtte det lokale erhvervsliv og alle øvrige lokale initiativer i Gribskov kommune.

Facebookgruppen er stiftet få dage før påske efter inspiration fra en tilsvarende gruppe i Fredensborg.

Reglerne for optagelse opslag på gruppens side er, at der kun kan optages indlæg fra og om butikker og andet erhverv i Gribskov. Alle øvrige opslag vil blive slettet, fastslår en af siden stiftere og administratorer, Jette Haugaard fra Annisse Lokalråd.

- Vi ved jo alle sammen, at det lokale erhvervsliv er tvunget i knæ under corona-krisen. Det har brug for al mulig hjælp og støtte for at komme i gang igen. Ved at stå sammen - med behørig afstand - kan vi alle støtte op de lokale initiativer, der kan gavne handlen og erhvervslivet, siger Jette Haugaard.

På facebooksiden står blandt andet følgende om baggrunden for åbningen af siden:

»Det er vigtigere end nogen sinde, at vi støtter op om vores lokalsamfund her i Gribskov.

Corona har med ét ændret vores hverdag i Danmark. Daglige rutiner, glæder, sociale sammenkoster & indkøbsadfærd er ændret. Mange lokale små virksomheder vil deraf opleve stor økonomisk krise på baggrund af COVID-19 / Corona virussens indtog i Europa og Danmark.

Der stramme tider i sigte, for nogle er det allerede stramt og kreativiteten må derfor i spil. Denne gruppe giver plads til at lokale og små og mindre selvstændige kan mødes. Vi ønsker, at få forbrugerne til at støtte vore lokale erhvervsdrivende.

Hjælp os med at sprede gruppen til dine familie og venner.

Gruppen her er en hjælp til de butikker, producenter og alle lokale erhverv som gerne vil have ekstra reklame til nabolaget. Her har du muligheden for at gøre reklame for din virksomhed til dit nabolag kvit og frit. Du må lave video, billeder, tekster osv. Fortæl om dine kompetencer & varer. Lav gratis lokal levering, drive - in, gode tilbud, abonnementsordninger, gavekort, gode historier, gå sammen - lav nye partnerskaber for at hjælpe hinanden.

Læg også dit virksomhedsnavn og kortbeskrivelse ind i det korrekte præoprettede album. Eksempelvis, har du en butik, så læg dit billede ind i albummet butik.

Det er vigtigt at vi som lokalsamfund også støtter op om de små og selvstændige erhverv så de også er her efter krisen....«

