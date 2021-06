Største private plejeleverandør trækker sig: - En svær beslutning

- Beslutningen om at lukke BM Pleje efter 14 år har været meget svær. Det er et hårdt og slidsomt arbejde at drive en hjemmepleje virksomhed, som altid er i gang med meget lange arbejdsperioder uden mulighed for at holde fri. Vi ser samtidigt ind i en fremtid, hvor det er svært at rekruttere medarbejdere til faget. Derfor har vi besluttet os for, at det er det rigtige tidspunkt nu.