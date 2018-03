Stjal tomme flasker og blev fængslet fire uger

Manden blev senere på dagen fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Helsingør for tyveriet plus en række andre forhold. Han var i forvejen sat i forbindelse med et indbrudsforsøg i Fredensborg, et forsøg på at stjæle otte ramme sodavand fra en adresse på Bryderupvej i Helsinge, samt et indbrud i et hus nær Helsinge centrum. Her blev der stjålet en sparegris, juleøl og 100 kroner i mønter. Her havde forurettede set den 27-årige - der er forurettedes egen søn - i nærheden omkring det tidspunkt indbruddet fandt sted.