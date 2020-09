Stjal bærbare PC'er på bibliotek

Senere mandag kontaktede tysk politi det danske politi, idet de ved færgelejet i Puttgarden havde standset et udenlandsk køretøj, der kom fra Danmark, ført af en 32-årig mand fra Litauen. I bilen lå der to cykler og 30 bærbare pc'er, som manden ikke kunne gøre troværdigt rede for, og noget kunne tyde på, at nogle af de mange pc'er hørte hjemme på Helsinge Bibliotek. Det skal nu efterforskes.