Stjålen ring blev drivkraft for roman

Gribskov - 02. juni 2019 kl. 10:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Claudia West Lonning og familien i efteråret 2017 havde været bortrejst en weekend, kom de tilbage til et hus, der havde været udsat for indbrud. Men kun én eneste ting var blevet stjålet - en ring med hendes datters navn. Det skulle vise sig at føre til en ny tilværelse for Claudia, der sagde sit job op for at skrive en bog i forældrenes sommerhus i Gilleleje. Men først tilbage til indbruddet.

- Der stod en stige, hvor tyvene var kravlet op til førstesalen i håb om, at der ikke var nogen alarm deroppe. De havde hældt alt ud af skabene. Men det eneste, de tog, var en ring med min datters navn. Det er ret mærkeligt, for de andre smykker lå frit fremme. Så hvorfor tog de ikke det hele? siger Claudia Westh Lonning.

Tyveriet af ringen med datterens navn Julie rumsterede i Claudias baghoved. Tre uger senere ringede politiet og kunne fortælle, at en albansk tyvebande havde hærget, og nu var blevet anholdt i en kæmpe aktion. Ringen var dog ikke blevet fundet, men Albanien var blevet plantet i Claudias bevidsthed.

- Albanien er ellers ikke et land, man kender så meget til. Jeg har læst historie som sidefag og beskæftiget mig med Den Kolde Krig, hvor Albanien er nænt i parenteser. Kort tid efter læste jeg en artikel om, at landet søger optagelse til EU, og samtidig blev jeg inviteret over til genboerne, der havde fået en au pair fra Albanien, hvor jeg fik en masse at vide om landet, der har været underlagt kommunistisk diktatur i 40 år, siger Claudia Westh Lonning.

Claudia var inspireret og tog springet og sagde sit job i Danske Bank op for at skrive en roman.

- Det er en gammel drøm at skrive en bog, men man skal lige turde at tage springet. Min mand sagde, hvorfor gør du det ikke, så fortryder man det heller ikke som 80-årig. Historien fandt mig og alle tegn sagde, det skulle være noget om Albanien, siger hun.

Navn i armbånd

Romanen hedder Skakmesteren fra Tirana og begynder med navnet Julie i et armbånd - ikke en ring - som det er tradition, at en brudgom giver til sil brud i Albanien ved et bryllup i 1927. Et spor følger en ung mand, Safet, med et særligt talent for skak og hans oplevelser i forbindelse med Albaniens besættelse under Anden Verdenskrig, der blev efterfulgt af et lukket diktatur. Et andet spor følger Safets barnebarn, Julie, i nutidens Danmark.

- Historien foregår samtidig også i nutidens København, hvor man fanger en bande og finder armbåndet, og det bliver så trevlet op, hvad der er sket i mellemtiden. Der er også en kærlighedshistorie undervejs. Så jeg er inspireret af en virkelig hændelse, som tog fart, og endte med en tur til Tirana, fortæller Claudia.

Her fik hun tegnet et mere nuanceret billede af albanerne.

- Jeg har mødt mange albanere, og folk er glade for, jeg vil skrive om landet. Det er ikke en hyldest til landet, men det er et mere nuanceret billede. For de er trætte af, det altid er albaneren, der er skurken i film og tv-serier. Dem, jeg mødte i Tirana, var flinke og gæstfri mennesker, der hjalp med at finde materiale og præsentere mig for folk. Hvis folk banker på deres dør, siger albanerne ikke nej, uanset hvem det er, fortæller hun.

Ro i Gilleleje

Bogen er blevet til i Gilleleje, hvor Claudia er kommet, siden hendes forældre købte sommerhus i byen, da hun var ganske lille.

- Mine forældre købte sommerhus, da jeg var et år gammel, og jeg er kommet der i alle årene. Gilleleje har en særlig plads hos mig. Her kunne jeg få noget ro til at skrive og fordybe mig, siger Claudia.

Fra sommerhuset er der en rute ned til havet, som Claudia har gået et utal af gange.

- Det er meget havet, vi bruger, og så går vi på havnen og køber fisk hos Adamsen. Vi går også tur ad Gilbjergstien. Der er mange minder forbundet med huset. Og nu kender vores børn også stedet rigtig godt, siger Claudia Westh Lonning og fortæller, at hun har en dreng på ti år og en datter på ni.

Bogen udkom 1. juni på forlaget Forfatterskabet, og kan fx købes på www.saxo.com, www.arnoldbusck.dk og www.bog-ide.dk

Forfatteren signerer bøger i Bog og Idé i Helsingør (Stengade 30) lørdag den 8.juni.