Stille og rolig åbning af ny butik

På grund af frygten for smitte med corona-virus havde Rema valgt ikke at byde på de helt vilde åbningstilbud, der kunne få folk til at møde tidligt op for at stå i kø. Der blev således heller ikke brug for den sikkerhedsvagt, som Rema1000 havde fået et vagtselskab til at stille med. Han kunne nøjes med at stille sig ud i solen og glæde sig over, at alle de fremmødte kunder respekterede de opsatte skilte. Det første skilt foran døren henstillede til kun at lade én person pr. husstand gå indenfor og handle. De ægtepar, der mødte op sammen, lod den ene ægtefælle vente udenfor eller i bilen, mens den anden gik ind og handlede.