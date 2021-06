Peter Olesen modtog fredag Stilhedsprisen 2021. Her står han sammen med Birgit Madsen (th.) og Dorte la Cour fra »Vi elsker stilhed.« Foto: Camilla Nissen

Stilhedens forkæmper hædret med pris

Gribskov - 19. juni 2021 kl. 04:08 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Der er fuglekvidder og en duft af roser, da man går ind i Peter Olesens frodige have ved sommerhuset i Vejby Strand. Det er med andre ord den perfekte scene til den begivenhed, som haven denne formiddag skal danne rammen om.

Læs også: Forfatter viser vej til de stille steder

Haven er nemlig et af de stillesteder, som forfatteren fremhæver i bogen »Mine stillesteder« - en bog, som er en af årsagerne til, at Peter Olesen denne fredag formiddag får overrakt Stilhedsprisen 2021 af foreningen »Vi elsker stilhed.« Det er en forening for mennesker, der bekymrer sig om lydmiljøet og blandt andet arbejder for at få flere stille områder i byerne.

Foreningen har fået et momentum i kølvandet på coronakrisen, oplever medlem af foreningens bestyrelse, Birgit Madsen og næstformand Dorte la Cour, der er kommet for at overrække prisen til forfatteren. For nedlukningen i forbindelse med coronapandemien har givet et indblik i en mere stille verden, som for nogle har været en øjenåbner.

- Corona har givet noget mere stilhed i et ellers støjfyldt samfund med bip, båt og dyt. Det er nu, vi har momentum, og det er også derfor, vi gerne ville uddele prisen i år - og vi har fået rigtig mange forslag til, hvem der skulle have den. Blandt andet har vi fået en indstilling af Mette Frederiksen, fordi det gav mere stilhed, da hun lukkede landet ned, siger Birgit Madsen, som fortæller, at foreningen nu har 10 års jubilæum - og har over 2000 medlemmer.

Og da Peter Olesen får overrakt prisen, nævner Birgit Madsen blandt andet forfatterens arbejde med at inspirere til stille pauser i det fri, som han både gjorde i bøgerne »Stille København,« »Stille Odense,« og senest »Mine stillesteder,« hvor forfatteren har fremhæver forskellige stillesteder rundt om i landet - herunder blandt andet Vejby Strand og Rusland, hvor Tegners Museum ligger.

- Det er vigtigt, at man holder fokus på, at der skal være plads til stilhed, og det får Peter Olesen gjort opmærksom på, på smukkeste vis, siger Birgit Madsen.

Beæret prismodtager Peter Olesen er beæret over, at han blev udvalgt til at modtage prisen. Han fik over halvdelen af stemmerne fra medlemmer af foreningen, som kunne stemme på syv forskellige nominerede.

- Jeg er glad for, der er stærkt fokus på, at stilhed har betydning. Lyden af fugle, legende børn og bølgernes brusen er ikke støj, men det er lyden af den menneskeskabte støj, den mekaniske, der forstyrrer hjernen, siger forfatteren, som også takker sin redaktør, fotograf og layouter for at have været med til at lave bøgerne - ligesom også hans samlever Johan får ros for at bakke op på den private front.

Peter Olesen kan også afsløre, at han har en fjerde bog om stilhed undervejs.

- Det er en antologi, der skal hedde »Vi elsker stilhed« ligesom foreningen. Indtil videre har Georg Metz og tidligere biskop Erik Norman Svendsen på listen over forfattere, der skal skrive et essay til bogen. I alt skal 10 personer skrive hver deres essay. Den bog er jeg ved at søge støtte til at lave nu, siger Peter Olesen.